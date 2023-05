Intel presenta il Corporate Sustainability Report 2023

Gli ultimi anni hanno dimostrato quanto la tecnologia sia al centro di ogni aspetto dell'esistenza umana.



I semiconduttori alimentano tecnologie essenziali in un mondo che sta diventando sempre più digitale. Il 2022 è stato un anno impegnativo per Intel. Continuiamo a operare in un mercato difficile, perseguendo contemporaneamente il nostro piano pluriennale di trasformazione. Per superare queste sfide, manteniamo il nostro impegno a rispettare i più elevati standard etici e utilizziamo le nostre risorse e il nostro ingegno per risolvere le più importanti sfide del mondo.



La nostra dedizione alla governance ambientale, sociale e aziendale è la chiave del successo di Intel come azienda.



La recente scomparsa del co-fondatore di Intel Gordon Moore, la cui memoria ci ispira ogni giorno, mi ha ricordato proprio questa dedizione. Moore è stato un grande filantropo e ha posto le basi per il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale già in tempi durante i quali altre aziende non prestavano l’attenzione che si presta oggi al tema. Si tratta di una parte importante del suo lascito ed è il motivo per cui la responsabilità aziendale e la sostenibilità sono profondamente radicati nel DNA dell’azienda.



Lo scorso anno abbiamo avuto dei risultati incredibili nell’implementazione di iniziative di sostenibilità in tutto il settore:



Abbiamo incoraggiato la nostra value chain ad adottare pratiche sostenibili

Raggiungere li zero netto di emissioni di gas serra è una delle sfide più complesse che il settore della tecnologia deve affrontare. Nel 2022, ci siamo impegnati a ridurre le emissioni di gas serra internamente all’azienda e lungo tutta la catena del valore. Il nostro obiettivo è raggiungere il 100% di elettricità rinnovabile, una restituzione “net positive” di acqua e zero rifiuti in discarica entro il 2030. Continuiamo a lavorare alla roadmap di riduzione delle emissioni di gas serra per raggiungere lo zero netto in tutte le nostre attività a livello globale entro il 2040.



Collaboriamo inoltre con l'industria e il mondo accademico per identificare, sviluppare e sperimentare soluzioni alternative di chimica “green” e abbattimento delle emissioni, molte delle quali oggi non esistono. Ad esempio, stiamo lavorando con l'associazione di settore SEMI e la Semiconductor Research Corporation per istituire un programma di produzione di semiconduttori sostenibili volto a sviluppare alternative alle sostanze chimiche nocive attualmente in uso. Inoltre, stiamo aumentando l'efficienza energetica e riducendo l'impronta di carbonio totale dei nostri prodotti e piattaforme, aiutando anche i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.



Investiamo in Elettricità da fonti rinnovabili

Collaboriamo con i fornitori di servizi pubblici locali per sviluppare nuovi meccanismi di appalto che facilitino la costruzione di progetti di elettricità rinnovabile vicino a molti dei nostri siti in tutto il mondo. Inoltre, le nostre installazioni produttive di elettricità da fonti alternative e rinnovabili in loco sono cresciute in modo esponenziale nell'ultimo decennio: oggi ne abbiamo più di 110 nei nostri campus. Sono orgoglioso di poter annunciare che alla fine del 2022, il nostro utilizzo globale di elettricità da fonti rinnovabili è del 93%, rispetto all'80% nel 2021. Siamo concentrati sulla ricerca di opportunità credibili e scalabili per raggiungere il 100% a livello globale entro il 2030.





Abbiamo presentato i processori per data center più sostenibili di sempre

Le nuove generazioni di prodotti Intel sono progettate per offrire prestazioni più elevate utilizzando meno energia. I processori Intel® Xeon® Scalabile di quarta generazione sono dotati di acceleratori integrati per favorire l'efficienza energetica e le prestazioni. Rispetto all’aumento del numero di core nella CPU, gli acceleratori sono un modo più efficiente per ottenere carichi di lavoro più elevati. Questo offre ai clienti un vantaggio in termini di prestazioni, efficienza, sicurezza dei data center e nuove funzionalità per l'intelligenza artificiale (AI), il cloud, la rete e l'edge e i supercomputer più potenti del mondo. Ci impegniamo a migliorare l’utilizzo dei processori grazie a una migliore efficienza energetica, alla telemetria basata su AI e a piattaforme con minori emissioni di carbonio.



Nel 2022 abbiamo assistito anche alla storica approvazione del CHIPS and Science Act negli Stati Uniti. Questa è stata una vittoria per l'industria dei semiconduttori, nonché per la leadership tecnologica e l'innovazione americane; rafforzerà la ricerca, lo sviluppo e la produzione di semiconduttori americani, assicurando la leadership degli Stati Uniti nella tecnologia che costituisce la base di tutto, dagli elettrodomestici ai sistemi di difesa. Le partnership pubblico-privato sono fondamentali per generare i grandi investimenti a lungo termine necessari per sviluppare le tecnologie del futuro.



Ci impegniamo ad approfondire le nostre collaborazioni con l’obiettivo di ottenere nuovi successi. Insieme, possiamo affermare ulteriormente il ruolo della tecnologia come forza positiva, assicurando che il nostro lavoro e quello dei nostri partner possa creare un mondo più responsabile, inclusivo e sostenibile, abilitato dalla tecnologia, oltre che dall'esperienza e passione dei nostri dipendenti. Lo scorso anno abbiamo inoltre:

Esteso la digital readiness – Nel 2020, ci siamo impegnati a collaborare con i governi di 30 paesi e 30.000 istituzioni in tutto il mondo per dotare più di 30 milioni di persone di competenze di intelligenza artificiale entro il 2030. Attualmente, abbiamo ampliato i programmi Intel® Digital Readiness a livello globale collaborando con i governi di 27 paesi, abilitando 23.000 istituzioni e formando più di 4 milioni di persone.

Rafforzato l’impegno verso l’AI responsabile – Quest'anno abbiamo reso pubblici i dettagli della nostra strategia di intelligenza artificiale responsabile, che mira a consentire a Intel di sfruttare il proprio posto nella catena del valore dell'AI, guidare progressi significativi e ampliare il proprio impegno su larga scala. Nell'ambito del nostro lavoro per un’AI responsabile, abbiamo annunciato lo sviluppo di FakeCatcher, una tecnologia in grado di rilevare video fake con un tasso di precisione del 96%. Si tratta del primo rilevatore di deepfake in tempo reale al mondo, con risultati disponibili in pochi millisecondi.

Raggiunto due miliardi di dollari USA di spesa con fornitori che attuano politiche di diversity – Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo RISE otto anni prima del previsto, raggiungendo 2,2 miliardi di dollari di spesa annuale con fornitori che attuano pratiche di diversity. Nel 2021 abbiamo la spesa era stata di 1,4 miliardi di dollari, 10 volte l'importo annuo speso quando il nostro programma era stato avviato nel 2014.



Facciamo tutti parte di un mondo interconnesso e in costante evoluzione. Mentre continuiamo a contribuire al progresso umano, dobbiamo creare tecnologie in grado di migliorare la vita di ogni persona sul pianeta. Intel rimane pienamente impegnata nell'attuazione della propria strategia per fornire prodotti leader basati su piattaforme aperte e sicure, alimentati da una produzione su larga scala e resi speciali dall’impegno delle nostre persone. La nostra azienda e le nostre persone continueranno ad avere una profonda influenza nel guidare il business e la società creando un'innovazione radicale che rivoluziona il modo in cui viviamo.







