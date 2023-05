Netatmo - nuovo Controllo Intelligente di Climatizzazione

L’azienda amplia il proprio portfolio e introduce sul mercato un dispositivo che si collega al condizionatore o alla pompa di calore in tutta facilità e che permette di ridurre la bolletta dell’energia.



Da oltre 10 anni Netatmo, leader francese nei prodotti per la casa intelligente, propone soluzioni di riscaldamento intelligente per la casa. Oggi, la gamma si amplia con un nuovo dispositivo: il Controllo Intelligente di Climatizzazione Netatmo. Con un design ergonomico e facile da installare, consente di gestire il condizionatore o la pompa di calore aria-aria in qualsiasi momento aiutando l’utente a risparmiare energia e a migliorare il comfort abitativo.



Lo stesso climatizzatore, ma più intelligente

Uno speciale sistema di sincronizzazione unico nel suo genere fa sì che il Controllo Intelligente di Climatizzazione Netatmo sia compatibile con tutti i condizionatori e le pompe di calore aria-aria dotati di un telecomando a infrarossi sul cui schermo vengono visualizzate le impostazioni.

La tecnologia a infrarossi omnidirezionale consente di collocare il Controllo Intelligente di Climatizzazione in qualsiasi punto della stanza e di sincronizzarlo in pochi minuti senza effettuare alcun intervento o modifica all'impianto.



Modificare la temperatura in ogni momento, anche da remoto

Il Controllo Intelligente permette all'utente di impostare in pochi minuti un programma di raffreddamento o di riscaldamento in funzione del proprio stile di vita. Inoltre, l'utente può regolare la temperatura e i parametri direttamente da smartphone con l'app Home + Control. Ad esempio, se un membro della famiglia rincaserà prima del previsto, sarà possibile avviare l'aria condizionata o il riscaldamento a distanza prima che arrivi.

Il Controllo Intelligente è anche compatibile con diversi assistenti vocali ed ecosistemi connessi, come Google Home, Alexa o Apple HomeKit: per un maggiore comfort, il sistema può essere gestito anche con i comandi vocali.



Raffreddare o riscaldare le stanze di casa all’occorrenza

Raffreddare il soggiorno in piena estate nella fascia dalle 14 alle 16? Oppure le camere da letto in modo da trovare un po’ di frescura quando si va a dormire? Trovare un bel tepore in casa quando d’inverno si torna dal lavoro e da scuola? In funzione delle risposte fornite a cinque semplici domande, il Controllo Intelligente stabilirà un programma settimanale su misura in linea con le abitudini dell’utente e con quelle della sua famiglia. Inoltre, programmare il condizionatore o la pompa di calore in funzione dei momenti della giornata e di quando si è effettivamente presenti in casa, aiuta a ridurre la bolletta dell’energia senza rinunciare al comfort.



Per ottimizzare il consumo di energia, il Controllo Intelligente Netatmo dispone anche di una funzione di geolocalizzazione integrata chiamata "Eco-Assist” che spegne gli elettrodomestici quando l'utente esce di casa e li riaccende al suo ritorno.



Analisi del comfort abitativo

Attraverso i sensori di temperatura e di umidità, il Controllo Intelligente di Climatizzazione monitora e analizza le variazioni ambientali nelle stanze di casa. Tali informazioni sono consultabili in tempo reale e in qualunque momento in modo tale che si possano apportare gli opportuni aggiustamenti per un maggiore comfort.



Prezzo e disponibilità

Il nuovo Controllo Intelligente di Climatizzazione di Netatmo è già disponibile sia sul sito che presso la grande distribuzione al prezzo consigliato di 119,99€.





