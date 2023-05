LG LANCIA IL MONITOR LG ULTRAGEAR DA 49” FORMATO 32:9

LG LANCIA IL NUOVO MONITOR LG ULTRAGEAR DA 49” E FORMATO 32:9 PER UN’ESPERIENZA DI GIOCO ULTRA IMMERSIVA



Con uno schermo curvo e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il nuovo monitor gaming di LG offre un ambiente di gioco esteso e immersivo



LG presenta il nuovo monitor gaming della serie UltraGear (modello 49GR85DC) con display curvo da 49 pollici, formato 32:9 e una frequenza di aggiornamento ultraelevata di 240Hz.Il nuovo modello LG offre fluidità di gioco e una qualità di immagine di altissimo livello, due caratteristiche fondamentali per garantire un’esperienza di gioco altamente immersiva. Pur essendo progettato per il gaming, il monitor 49GR85DC è ideale anche per la produttività o per l’intrattenimento, grazie alle sue funzionalità multitasking avanzate e allo schermo extra-large.Dotato di un display da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5.120 x 1.440) e curvatura di 1000R, il nuovo monitor gaming LG UltraGear assicura immagini nitide e vibranti. L’ampio schermo in formato 32:9 estende l’azione del gioco mentre la frequenza di aggiornamento di 240 Hz[1] e il tempo di risposta di soli 1ms rendono il game play super reattivo e i giochi più realistici e dinamici. Certificato VESA DisplayHDR 1000, il monitor 49GR85DC ha un rapporto di contrasto di 3000:1 e una luminosità di picco di 1000 nit[2], che restituisce colori vividi e neri profondi. Il design senza cornici su tre lati assicura immersività e concentrazione anche durante le sessioni di gioco più impegnative, e l’illuminazione a LED Hexagon Lighting sul retro del monitor consente di creare un setup gaming ancora più coinvolgente.Oltre alle caratteristiche che lo rendono perfetto per il gaming, il monitor 49GR85DC, offre una serie di funzionalità per il multitasking che consentono di sfruttare appieno il suo grande schermo 32:9. Tra queste ci sono per esempio le modalità Picture-in-Picture (PIP) e Picture-by-Picture (PBP):la modalità PIP consente di visualizzare in una finestra dedicata un contenuto proveniente da un’altra sorgente, mentre la modalità PBP permette di lavorare con più finestre aperte contemporaneamente, dividendo comodamente lo schermo in due sezioni distinte.Il nuovo monitor offre connettività tramite DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, due interfacce importanti per chi ama giocare su PC e console, entrambe funzionali a giocare in modo fluido a 240 Hz con risoluzione Dual QHD. Infine, l’esperienza di gioco è ulteriormente arricchita dall’audio DTS Headphone:X, che offre in cuffia un suono tridimensionale eccezionale."Il mercato dei monitor da gioco continua a maturare e a crescere, così come la richiesta di display di grandi dimensioni che offrono un'elevata frequenza di aggiornamento e un'ottima qualità dell'immagine", ha dichiarato Seo Young-jae, senior vice president e head of IT di LG Electronics Business Solutions Company. "Perfetto per il gioco e per il multitasking, il nuovo LG UltraGear è un display premium e versatile che consolida il nostro impegno e la nostra capacità di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori di oggi."Disponibile negli Stati Uniti, il nuovo monitor da gioco UltraGear sarà lanciato nei principali mercati europei, inclusa l’Italia, nel corso dei prossimi mesi e in Asia nel corso dell'anno.

Altre News per: lanciamonitorultragearformato