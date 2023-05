Annunciata la campagna WCS 2023 Qualifier Celebration

LA CAMPAGNA VERSO IL WCS! INIZIA IL 10 MAGGIO PER YU-GI-OH! MASTER DUEL E IL 19 MAGGIO PER YU-GI-OH! DUEL LINKS



L'evento che precede lo Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2023 offre esclusive ricompense in-game per entrambi i titoli digitali in vista della prossima stagione agonistica.



Konami annuncia la campagna WCS 2023 Qualifier Celebration! Verso il WCS! per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL (MASTER DUEL). Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (DUEL LINKS) seguirà a ruota con la propria campagna Verso il WCS! che inizierà il 19 maggio. Effettuando il log in durante gli eventi in-game, i Duellanti otterranno ricompense a tempo limitato per commemorare le sessioni di qualifica. La campagna Verso il WCS! funge da preludio alle finali dello Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 (WCS 2023) che si svolgeranno dal 5 al 6 agosto in Giappone.10 maggio – Campagna MASTER DUEL Verso il WCS!:Per onorare il debutto di MASTER DUEL al WCS 2023, i Duellanti potranno richiedere la carta UR Maestro Armatura Completa Alanera (Royal Finish), un'icona commemorativa con un design basato su Alanera e un totale di 1.000 gemme distribuite nell'arco di sei giorni durante la missione log in.

19 maggio – Campagna DUEL LINKS Verso il WCS!:



Numerose ricompense log in e altre a tempo limitato saranno disponibili in DUEL LINKS durante la campagna Verso il WCS! a partire dal 19 maggio:





Carta Drago Furioso Occhi Diversi (Legend Foil Rarity). Un’evocazione Xyz dall’anime Yu-Gi-Oh! ARC-V realizzata utilizzando Drago Pendulum Occhi Diversi e Drago Xyz Ribellione Oscura.

Deck EX a struttura libera (Odd-Eyes Challenger).

Bonus log in – 1 Dream Ticket UR (Glossy), 1 Dream Ticket SR (Glossy).

Bonus log in – 3 Ticket UR – 1 Prismatic, 1 Glossy e 1 foil rarità normale.

Bonus log in – 3 Ticket SR – 1 Prismatic, 1 Glossy e 1 foil rarità normale rarity.

Le abilità esclusive di Yuya Sakaki e Yuto saranno disponibili per tutti i Duellanti.

1.000 gemme a tutti i Duellanti che effettueranno il log in durante la campagna.

Effettuando il log in durante la campagna otterrete un Ticket Character Unlock.

1 Skill Ticket ottenibile tramite esclusive Missioni Duello PvP

Le qualificazioni per Yu-Gi-Oh! World Championship 2023: MASTER DUEL inizieranno il 16 maggio, mentre le qualificazioni per Yu-Gi-Oh! World Championship 2023: DUEL LINKS inizieranno il 30 maggio.

Altre News per: annunciatacampagna2023qualifiercelebration