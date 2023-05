Daymare 1994: Sandcastle - la Demo l’11 Maggio

Daymare: 1994 Sandcastle, il videogioco survival horror in terza persona prequel dell'acclamato Daymare: 1998, invita i giocatori a una nuova avventura con una gameplay demo disponibile da giovedì 11 maggio 2023.





Sviluppato dal team italiano Invader Studios, in Daymare: 1994 Sandcastle i giocatori interpretano l'agente speciale Dalila Reyes, un'ex spia governativa ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). La missione di Reyes sembra semplice: entrare nel centro di ricerca sperimentale più avanzato degli Stati Uniti d'America. Ma chissà quali pericoli la attendono?

Entrando nella demo di Daymare: 1994 Sandcastle, i giocatori muoveranno i primi passi nella storia del gioco, con uno sguardo dettagliato sulle meccaniche, sulla grafica e sul modello di combattimento, con la possibilità di provare la maggior parte delle armi in-game come l'azoto liquido potenziato Frost Grip.

La demo consentirà inoltre ai giocatori di fornire feedback e suggerimenti agli sviluppatori, che saranno presi in considerazione per la versione finale del gioco insieme alla messa a punto finale. Compiendo un enorme sforzo per soddisfare le alte aspettative della community e degli amanti del franchise, Leonardo Interactive ha deciso di spostare ad agosto l'uscita del gioco.

“Siamo entusiasti di essere così vicini al compimento del lavoro durato anni - ha dichiarato Leonardo Caltagirone, Founder di Leonardo Interactive - sta venendo fuori il degno erede del primo capitolo e non vediamo l'ora di mostrarvi i netti miglioramenti”.

La demo di Daymare: 1994 Sandcastle sarà disponibile per il download su Steam®a partire dall'11 maggio 2023. Unitevi aDalila Reyes nella sua epica avventura e provate in anteprima le emozioni del gameplay e della storia che attendono i giocatori nella versione completa del gioco.

Daymare: 1994 Sandcastle uscirà il 30 agosto 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X e Xbox One.

