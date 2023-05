Chrono Odyssey: MMORPG in arrivo per PS5

E' uscito il secondo trailer di Chrono Odyssey che offre una panoramica approfondita del gameplay.





Chrono Studio

"Siamo più che semplici sviluppatori, siamo gamer accaniti che condividono la passione per i titoli epici. Crediamo che gli MMORPG siano più che semplici giochi: sono dei portali verso esperienze indimenticabili che prendono forma attraverso avventure e sfide condivise. Quello che vogliamo per Chrono Odyssey è che porti avanti l’eredità degli amatissimi MMORPG che hanno superato la prova del tempo. A prima vista, Chrono Odyssey può sembrare il tipico MMORPG, ma ciò che lo distingue da tutti gli altri è la sua grafica senza pari, frutto del motore grafico UE5 e della nostra ampia esperienza. Abbiamo anche portato i combattimenti a un nuovo livello integrando l’elemento Chrono (tempo), che funge da fulcro dell’universo, nonché i contenuti MMO in tempo reale per centinaia di giocatori in modo da offrire un’esperienza sociale dinamica unica nel suo genere."

