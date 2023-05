Annunciato Rainbow High: Runway Rush

Outright Games è molto lieta di annunciare che il primo videogioco in assoluto basato sul famosissimo marchio di bambole e serie Netflix, Rainbow High , arriverà su PC e console entro la fine dell'anno con Rainbow High: Runway Rush.



Rainbow High è uno dei marchi di bambole più venduti del 2020, avendo vinto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il marchio Doll of the Year 2022. La serie TV, disponibile sia su YouTube che su Netflix, ha accumulato più di un miliardo di minuti guardati su tutte le piattaforme.



In questo nuovissimo gioco di avventura e rompicapo incentrato su tutto ciò che riguarda l'arte e la creatività, i fan possono giocare nei panni dei sei personaggi principali, Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler e Violet mentre intraprendono un nuovo concorso creativo nella loro scuola. Il gioco presenterà più luoghi interattivi che i fan conosceranno dallo spettacolo. Di seguito il trailer dell'annuncio

