FARSIDERS accelera verso il traguardo

Ultima possibilità per unirsi ai sostenitori di FARSIDERS e ottenere ricompense esclusive!





Lo studio di sviluppo di videogiochi tailandese GambitGhost Studio sta per chiudere la sua campagna di successo Kickstarter per FARSIDERS. Ma non preoccupatevi, ci sono ancora tre giorni per sostenere la campagna e accaparrarsi alcuni premi unici, come una carta da collezzione iper limitata! E come ultima spinta, gli sviluppatori vogliono dare ai sostenitori un obiettivo ancora più raggiungibile. Pertanto, il primo obiettivo finanziario è stato ridotto a $ 50.000 e sbloccherà carte incantesimo ancora più sorprendenti a disposizione dei giocatori. La campagna Kickstarter di FARSIDERS chiude il 5 Maggio 2023 alle 10AM CEST.



FARSIDERS può anche essere messo in lista su Steam per non perdere eventuali ed emozionanti aggiornamenti.



Mentre l'eccitazione sale, il secondo round del periodo di prova della versione Alpha di FARSIDERS, per i sostenitori è stato programmato per il periodo 8 Maggio 2023 - 14 maggio 2023. Gli sviluppatori hanno preso sul serio il feedback della community e hanno apportato diversi miglioramenti per migliorare l'esperienza di gioco dell’Alpha 1. Ci vediamo dall'altra parte, Farsiders!

FARSIDERS è un gioco di avventura in tempo reale top-down hack-and-slash basato sulle leggende Arturiane del mondo reale. Tutta l'azione story-driven è ambientata in un mondo cyberpunk futuristico, stilizzato, ricco di tecnologia e magia, dove i viaggi nel tempo sono uno degli elementi centrali della trama. I giocatori si avventurano attraverso una storia intensa per incontrare eroi leggendari, scoprire nuove carte incantesimo, combattere ed eseguire varie abilità di combattimento contro storici cattivi, e salvare il mondo da questa nuova minaccia imminente.





Caratteristiche principali:

Scatena le tue abilità e affronta oltre 30 diversi tipi di nemici

Lotta contro boss emozionanti con meccaniche uniche e indimenticabili

Potenzia tecnologia e magia per diventare più forte e sopravvivere

Gli accessori delle armi daranno un aggiornamento passivo unico con una conseguente nuova esperienza utente

Sblocca il flusso di energia magica chiamato Anima, e manipola questa energia usando l'etere, il contenitore magico sotto forma di albero abilità

Diventa un Farsider e usa le carte Magia di Tellune - Raccogli più carte magia possibili e combinale con le tue armi Spectek preferite per adattarle al tuo stile di gioco e sconfiggere il tuo nemico con un colpo mortale!

FARSIDERS amplifica la tua esperienza di gioco con una musica originale assolutamente sbalorditiva composta da Laryssa Okada, l’incredibile audio producer di Halo e molti altri! Ascoltala qui https://soundcloud.com/ gambitghost-thailand

La campagna Kickstarter di FARSIDERS va dal 5 aprile 2023 al 5 maggio 2023.

