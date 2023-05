GTA Online: alti profitti per i contrabbandieri dei carichi aerei

In più, prosegue l'Evento modalità difficile: Ultima dose, GTA$ e RP doppi in Autoscontro territoriale e altro ancora in GTA Online



Completa Operazione straordinaria in modalità difficile per ricevere gli occhiali Fascianti moneta SC rosa e lime

Completa Gli insoliti sospetti in modalità difficile per ottenere i Jeans designer ricamati tigri DS classici

Completa Terapia d'urto in modalità difficile per ottenere il Cardigan VDG nero e i Jeans designer larghi VDG neri

Completa tutte le missioni di Ultima dose in modalità difficile per vincere una finitura per la pistola mitragliatrice

Western Company Rogue (aereo) – 30% di sconto

Bravado Greenwood (muscle car) – 30% di sconto

Übermacht SC1 (supercar) – 30% di sconto

Vapid Flash GT (sportiva) – 30% di sconto

Il mercato nero per le merci di contrabbando trasportate per via aerea è in forte espansione a Los Santos. Grazie all'impennata nella domanda di carichi aerei, questa settimana i profitti per i contrabbandieri sono alle stelle. Se il tuo hangar è colmo di merce preziosa, liberati di un po' di inventario con le missioni di vendita di carichi aerei per ottenere il 50% di GTA$ e RP in più.Devi ancora mettere le ali al tuo impero? Gli hangar e le loro migliorie e modifiche sono scontati del 30%, perciò approfittane per investire.Evento modalità difficile: Ultima dose, 50% di GTA$ e RP in più in tutte le missioni di Los Santos Drug WarsL'Evento modalità difficile: Ultima dose arriva sempre più lanciato alla sua seconda settimana. Oltre a tantissimi oggetti collezionabili e articoli rari, le missioni psichedeliche di Prima dose e Ultima dose forniscono il 50% di GTA$ e RP in più fino al 10 maggio.Se sei in cerca di una sfida, seleziona la modalità difficile e completa una delle seguenti missioni per ottenere ricompense rare:GTA$ e RP doppi in Autoscontro territorialeQuesta settimana essere territoriali paga. Conquista e difendi più territorio che puoi in Autoscontro territoriale e impedisci alle altre squadre di riprenderselo per ottenere punti e GTA$ e RP doppi.Veicolo di prova premium: Pegassi Ignus armataVisita Hao's Special Works e scopri cosa possono fare le più recenti innovazioni dell'ingegneria automobilistica con il veicolo di prova premium della settimana, una versione estrema della Pegassi Ignus armata (supercar).Prova a tempo HSW della settimanaMetti alla prova i limiti del tuo mezzo e i tuoi riflessi. Accelera a tavoletta tra Sandy Shores e La Puerta nella Prova a tempo HSW della settimana.Autosalone Premium Deluxe MotorsportLa più recente collezione di veicoli dell'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian include: Vapid Retinue (sportiva classica), Declasse Impaler (muscle car), Vapid Flash GT (sportiva, 30% di sconto), Dinka Jester (sportiva) e Übermacht Sentinel (coupé).Autosalone Luxury AutosQuesta settimana ammira la vetrina dell'autosalone Luxury Autos per guardare più da vicino la Grotti Visione (supercar) e la Übermacht SC1 (supercar, 30% di sconto).Prova la Dewbauchee Rapid GT Classic, la Bravado Greenwood e la Lampadati Furore GTFai un salto all'Autoraduno di LS per scoprire i tre veicoli disponibili nell'area di prova per questa settimana: Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica), Bravado Greenwood (muscle car, 30% di sconto) e Lampadati Furore GT (sportiva). Puoi guidarle in una prova a tempo, nelle Corse ai checkpoint o per un po’ di sano zig-zag tra le colonne.I membri dell'Autoraduno di LS che vinceranno un Inseguimento per quattro giorni consecutivi riceveranno una Ocelot Jugular, una sportiva a quattro porte concepita semplicemente per esprimere potenza.Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Pegassi ZentornoVisita l'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai girare la ruota fortunata per provare a vincere la Pegassi Zentorno, la futuristica supercar che gira lentamente in bella mostra sul piedistallo nelle vicinanze.SCONTIOltre che dello sconto del 30% su hangar e relative migliorie e modifiche, puoi approfittare dei seguenti sconti per ampliare la tua collezione di veicoli:Inventario del Furgone delle armiTrova il Furgone delle armi per acquistare una selezione a rotazione di armi (10% di sconto), con uno sconto del 25% sul fucile da cecchino pesante, armi da lancio (15% di sconto) e giubbotti antiproiettile (20% di sconto). L'abbonamento a GTA+ fornisce uno sconto del 50% sull'Up-n-Atomizer e incrementa notevolmente gli sconti.Mazza da baseball | Coltello | Up-n-Atomizer (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile da cecchino pesante (25% di sconto) | Moschetto | Fucile avanzato | Molotov | Bombe adesive | Tubi bomba

