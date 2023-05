STAR WARS DAY: WIRED CONTROLLER ILLUMINATI DI NACON

STAR WARS DAY: IL FUMETTISTA THE SANDO ILLUSTRA I WIRED CONTROLLER ILLUMINATI DI NACON







In occasione di "May the 4th” Nacon rende omaggio a Star Wars con i suoi wired controller illuminati. Proprio come la spada laser di Star Wars, questi controller luminosi permettono ai gamer di far fronte ad ogni sfida anche nell’oscurità.







Una vera potenza di Nacon, il controller con cavo dispone di licenza ufficiale per sistemi Playstation 5 e vanta una serie di caratteristiche essenziali, come il touch pad, i motori di vibrazione e la spia stato giocatore LED.







Include anche i tasti azione con colori e simboli originali PlayStation® e i tasti SHARE, OPTIONS e PS. Il Wired Compact Controller luminoso ha le stesse caratteristiche del Wired Compact Controller normale, ma vanta un esclusivo design trasparente e include effetti luminosi LED.

Grazie al cavo da 3 metri, è perfetto per la postazione di gioco in salotto. È inoltre dotato di un ingresso jack per cuffie, per un'immersione completa nel gioco.

ll Wired Compact Controller luminoso è compatibile anche con PC (X-Input): una versatilità davvero eccezionale. È disponibile in diversi colori: blu, rosso e verde.

The Sando, fumettista molto conosciuto che collabora con la Nacon Academy (www.naconacademy.it) già da diverso tempo. (https://www.instagram.com/ the_sando/ ) ha creato delle vignette a tema per celebrare insieme a noi lo Star Wars Day.





Daniele De Sando, in arte The Sando, ha utilizzato e interpretato, con la sua inconfondibile ironia, il nostro controller PS4. La vignetta è visibile anche sull’account ufficiale di Nacon Italia: https://www.instagram.com/p/ Cr0JYPUN7Wd/ .

Buon “May the 4th” a tutti!



