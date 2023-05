Battlefield 2042: Blog e Podcast sull’Evoluzione delle armi Vault

Nelle prossime settimane, il team di Battlefield 2042 annuncerà diversi cambiamenti e miglioramenti in arrivo con la Stagione 5. Questa settimana, il team si concentrerà sulle armi Vault.

Nella Stagione 5, i giocatori vedranno le armi Vault con nuovi attacchi adattati, skin personalizzabili e miglioramenti del bilanciamento. Per un resoconto completo di tutti gli aggiornamenti delle armi Vault, consultate le ultime Dev Notes sul blog di Battlefield qui. ?? Inoltre, se vi siete persi la notizia lunedì, il team di Battlefield 2042 ha condiviso il podcast Evoluzione delle armi Vault, l'ultimo della serie di approfondimenti "Inside Battlefield". Con il Community Manager di DICE Tom Straatman come ospite, è disponibile su Spotify, Google o Apple Podcasts.

