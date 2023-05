La Litania dei Sogni, il nuovo romanzo di Aconyte Books

La misteriosa scomparsa di un brillante studente della Miskatonic University spinge il suo preoccupato compagno di stanza, Elliot Raslo, a indagare per conto proprio. Ma Elliot già combatte contro il fascino alienante di un’incessante litania che solo lui riesce a sentire… Quando il giovane si imbatte in un inuk groenlandese in cerca di una reliquia rubata, le domande aumentano. Potrebbe esserci una connessione fra la litania di Elliot e il frammento di stele coperto da iscrizioni antidiluviane che ha tanto ossessionato il suo amico? La ricerca di una risposta li condurrà nel cuore di un complotto diabolico per far risorgere un antico orrore.