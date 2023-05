Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE potere cyberse con Accesso Cybertempesta disponibile

SFRUTTATE IL POTERE CYBERSE CON ACCESSO CYBERTEMPESTA, DISPONIBILE ORA PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI



Konami annuncia il nuovo Core Booster set Accesso Cybertempesta, fuori ora per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.



Adottate un nuovo mostro Purrely

Rafforzate la vostra caserma Salvataggio-ASSO Idrante

Incontrate una nuova danzatrice Kagura Mikanko

Iniziata in maniera caotica e distruttiva in Ipernova Fotonica, la gara Orgoglio d'Oro - Stella Leon continua ora con l’attacco di nuovo partecipante

E molto altro ancora…

Accesso Cybertempesta arricchisce i vostri Extra Deck con numerosi e potenti nuovi Mostri, tra i quali spicca l’inedita evoluzione Link-6 di Drago Firewall. Combinate le classiche tattiche di evocazione Cyberse con le tattiche evocazione Rituale, Fusione, Synchro e Xyz per essere premiati da questo colosso da 3500 ATK. Abbinatelo al nuovo mostro Codificatore Trasmittente per scatenare un devastante doppio attacco.Nel frattempo, il viaggio di Visas Starfrost continua alla volta di uno strano mondo. Sperimentate una rinnovata e potente strategia evocazione Synchro e scoprite i misteri del nuovo capitolo di questa storia. Osservate le stelle per scoprire le nuovissime Carte tellcavaliere, il primo tema Mostro Xyz dell'era Yu-Gi-Oh! ARC-V. E, a proposito di ARC-V, i fan di Gong Strong e del suo stile di Duello Samurai Superpesante avranno di che gioire, grazie a nuove Carte che permetteranno loro di affrontare ogni avversità.Troverete, inoltre, Carte per le strategie dei set più recenti, come Incredibili Difensori e Ipernova Fotonica:Il Booster Set Accesso Cybertempesta contiene 100 nuove Carte: 50 Carte Comuni, 26 Carte Super Rare, 14 Carte Ultra Rare. 10 Carte Rare Segrete.

