I Giochi dei Guardiani di Destiny 2 iniziano oggi

Oggi torna anche la Coppa dei Giochi dei Guardiani. Raduna la tua squadra, vinci premi e raccogli fondi da donare in beneficenza.





GIOCHI DEI GUARDIANI 2023

I Giochi dei Guardiani, l'amichevole evento competitivo di Destiny 2 che mette di fronte cacciatori, stregoni e titani, incoraggiano i guardiani di tutto il mondo a competere per portare fama e gloria alla loro classe preferita. L'evento gratuito inizia oggi e durerà tre settimane, fino al termine della Stagione della Resistenza, il 23 maggio.





Trailer: https://www.youtube. com/watch?v=UypOJP0OA7k



Tarassippo - Il primo fucile da ricognizione da telascura leggendario del gioco.

- Il primo fucile da ricognizione da telascura leggendario del gioco. Titolo - La popolare mitraglietta da vuoto torna con fantastici aggiornamenti, inclusa l'amata caratteristica Stretta repulsiva.

Prima squadra classificata nella categoria Tecnica: opera d'arte personalizzata raffigurante la propria squadra, realizzata da PherianArt

Prima squadra classificata nella categoria Beneficenza: opera d'arte personalizzata raffigurante la propria squadra, realizzata da Gammatrap

Prime due squadre classificate in entrambe le categorie: ciondolo dei Giochi dei Guardiani (valore di 200$)

Prime tre squadre classificate in entrambe le categorie: emblema Alba rosata

Prime quattro squadre classificate in entrambe le categorie: codici sconto per il Bungie Store

25$ o più: emblema Ripetitore quantico

Per tutta la durata dei Giochi dei Guardiani, i giocatori otterranno medaglioni completando attività di vari tipi, inclusaProprio così: durante l'evento, la competizione nel Crogiolo sarà più spietata che mai.Partecipando ai Giochi dei Guardiani, i giocatori potranno ottenere due armi esclusive:Inoltre, lasarà gratuita per tutti i giocatori. Completando le sfide presenti al suo interno, i giocatori potranno ottenere elementi cosmetici esclusivi, tra cui un. La carta evento potrà essere potenziata al costo di 1000 monete d'argento per ottenere lo sblocco istantaneo e ulteriori ricompense da conquistare.I giocatori di tutto il mondo sono chiamati a radunare la propria squadra per partecipare alla Coppa dei Giochi dei Guardiani di quest’anno, con la possibilità di raccogliere fondi per cause di beneficenza.Le squadre competeranno nelle categorie. La categoria Tecnica terrà conto del numero di medaglie ottenute da ciascuna squadra per tutta la durata dei Giochi dei Guardiani. La categoria Beneficenza terrà conto dei fondi raccolti da ciascuna squadra attraverso la pagina di accesso di Bungie Foundation nel corso dello stesso periodo.Le prime quattro squadre in ciascuna categoria verranno ricompensate con fantastici premi:Inoltre, effettuando delle donazioni, tutti i partecipanti avranno accesso a un'altra ricompensa speciale:Quest'anno uniremo le forze con Bungie Foundation, per distribuire equamente i fondi raccolti a Direct Relief e all'International Rescue Committee, che ci consentiranno di portare aiuti fondamentali dove ce n'è più bisogno.

Altre News per: giochiguardianidestinyinizianooggi