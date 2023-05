Annunciato Marvel's Midnight Suns

Il rivoluzionario RPG tattico arriva su Xbox One e PlayStation 4 in formato digitale con tutti i DLC acquistabili e giocabili; il DLC finale "Tempesta di Sangue" arriverà l'11 maggio

Oggi 2K e Marvel Entertainment hanno annunciato che il lancio di Marvel's Midnight Suns per Xbox One e PlayStation 4 solo in formato digitale è previsto per l'11 maggio 2023 con tutti e quattro i DLC disponibili per l'acquisto, mentre la versione di Marvel's Midnight Suns per Nintendo Switch non sarà più disponibile. L'11 maggio segna anche l'arrivo del quarto e ultimo DLC post-lancio di Marvel's Midnight Suns – Tempesta di Sangue - che introduce Tempesta! Disponibile per l'acquisto singolo o come parte del Season Pass di Marvel's Midnight Suns (incluso nella Legendary Edition), ogni DLC contiene un nuovo eroe reclutabile e aggiunge tre nuove missioni storia, un nuovo potenziamento per l'Abbazia e una selezione di nuove skin e abiti per l'eroe.

Date un'occhiata all'anteprima di Tempesta qui.

Generalmente considerata una delle mutanti più potenti del pianeta, Tempesta, vero nome di Ororo Munroe, è rimasta orfana in giovane età ed è stata accolta da una sacerdotessa del villaggio, mentre era in viaggio verso la casa della madre in Kenya. Quando il loro villaggio soffriva per la siccità, Ororo usò i suoi poteri, appena risvegliati, per evocare la pioggia necessaria per salvare la sua famiglia. Anni dopo, quando si diffuse la notizia della sua capacità di controllare il tempo, Ororo fu reclutata negli X Men da Charles Xavier e prese il nome di Tempesta. In seguito, ha guidato gli X-Men, utilizzando le sue capacità mutanti per aiutare le persone in tutto il mondo. Mentre cerca un bambino mutante in pericolo a New York insieme a Wolverine, Tempesta incontra Magik, che la incoraggia a unirsi ai Midnight Suns in Tempesta di Sangue.

Altre News per: annunciatomarvelmidnightsuns