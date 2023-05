Trust Forta - nuovo headset con licenza PS5

Dopo l'uscita della prima cuffia con licenza ufficiale PlayStation - la GXT 488 Forze per PS4 - Trust lancia oggi il nuovo headset da gaming GXT 498 Forta per console PS5. Con licenza ufficiale per le console PS5 Forta è una cuffia di nuova generazione che si posiziona nel top di gamma.





Forte del successo delle cuffie Forza che sono state le più vendute dal 2020 con recensioni a 4 stelle, le Forta rappresentano oggi una nuova ed entusiasmante aggiunta al portfolio di Trust Gaming.





Progettate specificamente per funzionare con le console PS5™, le cuffie non solo si abbinano con stile alle console dai giocatori perché disponibili nella colorazione bianca e nera, ma presentano caratteristiche uniche che garantiscono agli utenti la migliore esperienza di gioco.





Grazie al design ecologico perché realizzato con materiali plastici riciclati, le cuffie gaming GXT 498 Forta consentono ai giocatori di giocare in tutta tranquillità, rispettando allo stesso tempo l’ambiente. I potenti driver da 50 mm e l'audio 3D garantiscono un’immersione completa nel gioco. Il controllo del volume on-ear, l’audio del microfono rimovibile con riduzione del rumore assicura una comunicazione chiara e nitida con i compagni di squadra, mentre l'archetto imbottito, i padiglioni auricolari mobili e i morbidi cuscinetti over-ear resistenti offrono ore di gioco in totale comfort.

Le nuove cuffie sono state progettate non solo per migliorare il gioco, ma anche per migliorare la facilità di utilizzo. Gli utenti, infatti, potranno usufruire di una semplice funzionalità plug-and-play per iniziare a giocare non appena saranno pronti, grazie alla compatibilità delle Forta con le console PS5™, console PS4™ e con PC. Il cavo da 1,2 m consentirà inoltre ai giocatori di immergersi nella partita da qualsiasi punto della stanza.





Il nuovo headset Forta di Trust è disponibile sia nella versione bianca sia nera al prezzo consigliato di €49,99.

