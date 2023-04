GTA Online: Articoli rari disponibili nell'Evento modalità difficile: Ultima dose

Articoli rari disponibili nell'Evento modalità difficile: Ultima dose

In più, nuovi occhiali nei negozi, 50% di GTA$ e RP in più nelle missioni di Ultima dose, il ritorno del SUV Weeny Issi Rally e altro ancora

L'Ultima dose della sagaLos Santos Drug Wars ha tutte le caratteristiche di un'esperienza psichedelica: emozioni, rivelazioni e allucinazioni vivide. Fai un altro viaggio nella storia di Ultima dose a difficoltà superiore per ottenere ricompense extra e articoli rari.

Questa settimana, il Weeny Issi Rally (SUV), migliorabile da HSW, torna inoltre da Southern San Andreas Super Autos.









Evento modalità difficile: Ultima dose, disponibile fino al 17 maggio

Tuffati nell'Evento modalità difficile: Ultima dose, una sfida speciale che offre ricompense rare per il completamento delle sue missioni psichedeliche. Aumenta la difficoltà e completa una qualsiasi delle seguenti missioni (o tutte) prima del 17 maggio:

Completa Operazione straordinaria al livello Difficile per ricevere gli Occhiali fascianti moneta SC rosa e lime

al livello Difficile per ricevere gli Occhiali fascianti moneta SC rosa e lime Completa Gli insoliti sospetti al livello Difficile per ottenere i Jeans designer ricamati tigri DS classici

al livello Difficile per ottenere i Jeans designer ricamati tigri DS classici Completa Terapia d’urto al livello Difficile, senza morire, per ottenere il Cardigan VDG nero e i Jeans designer larghi VDG neri

al livello Difficile, senza morire, per ottenere il Cardigan VDG nero e i Jeans designer larghi VDG neri Completa tutte le missioni di Ultima dose al livello Difficile per vincere una finitura per la pistola mitragliatrice



50% di GTA$ e RP in più in Ultima Dose

Risolvi il mistero al centro della rivalsa dei Fooliganz e otterrai ilcompletando le missioni di

Questa settimana torna il SUV Weeny Issi Rally

Il(SUV) sta diventando gradualmente l'auto inglese più popolare a Los Santos. Questa settimana, questo SUV discreto torna per un periodo limitato sul sito di Southern San Andreas Super Autos e nell'autosalone Premium Deluxe Motorsport, il santuario automobilistico di Simeon.I giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono portare il loro da Hao's Special Works per applicare una serie completa di modifiche e personalizzazioni. Il Weeny Issi Rally e le sue modifiche da HSW saranno disponibili fino al 3 maggio.

Nuovi occhiali ora disponibili

Visita i negozi di abbigliamento locali della città per provare i nuovi, appena in tempo per la tua prossima gita al molo di Del Perro.

GTA$ e RP doppi in Bersagli acquisiti

è un ottimo addestramento per gli aspiranti piloti di caccia. Sorvola Los Santos raccogliendo i bersagli e mantenendone il controllo per almeno 20 secondi per guadagnare punti. Per sopravvivere dopo aver raccolto il bersaglio sono necessari il supporto dei compagni di squadra e manovre evasive. Vince la prima squadra che raggiunge 5 punti e questa settimana tutti i partecipanti otterrannocome premio per il loro coraggio.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Questa settimana fai visita all'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per ammirare la sua più recente selezione di veicoli, tra cui(SUV),(muscle car, 25% di sconto),(berlina),(sportiva blindata, 35% di sconto) e(sportiva). Scegline una e fai un giro di prova, o acquistala direttamente da Simeon.

Autosalone Luxury Autos

Questa settimana la vetrina dell'autosalone Luxury Autos espone due supercar Överflöd: la(supercar) e la(supercar, 25% di sconto). Dai un'occhiata ravvicinata, confrontane le specifiche e acquistane direttamente una (o entrambe) senza passare per siti.

Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Överflöd Entity XF

Sfreccia per le strade di Los Santos a velocità folli e usa le scorciatoie per limare preziosi secondi dal tempo sul giro. Piazzati tra i primi 3 nelle gare clandestine per tre giorni consecutivi per vincere il veicolo trofeo della settimana, la Överflöd Entity XF (supercar).

Visita l'area di prova nell'Autoraduno di LS per guidare la Declasse Tulip (muscle car), laDinka Kanjo SJ (coupé) e la Vapid Peyote Gasser (muscle car). Gareggia in Corse ai checkpoint contro altri appassionati, sfida il cronometro nelle prove a tempo o goditi semplicemente l'esperienza al volante, il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Ocelot Lynx

Il Casinò e Resort Diamond è una certezza per chi vuole far girare la fortuna. Tenta la sorte facendo girare la ruota fortunata e potresti andartene con una(sportiva), una sportiva britannica che eccelle sui circuiti e fuori.

Fino al 10 maggio, gli abbonati a GTA+ possono approfittare di una serie di vantaggi gratuiti e bonus esclusivi, tra cui:

Fuoristrada Karin Boor gratis

Laboratorio di metanfetamina di Paleto Bay, con miglioria del personale gratis

Finiture Schizzi per mazza da baseball e coltello presso il Furgone delle armi

Verniciature Blu scuro perlaceo e Verde camaleonte prismatico perlaceo gratis da Los Santos Customs

50% di GTA$ e RP extra per le missioni di vendita del Laboratorio di acidi

È incluso un bonus da 500.000 GTA$, depositato in automatico sul proprio conto presso la Maze Bank al momento del pagamento dell'abbonamento, per soli 5,99 € al mese. Per tutti i dettagli, visita il





SCONTI

Organizza la tua collezione di auto sui cinque spaziosi piani del garage multilivello, disponibile questa settimana con uno sconto del 30% sul sito in gioco di Dynasty 8. Se vuoi ampliare la tua collezione, valuta i seguenti veicoli scontati:

Överflöd Entity MT (supercar) — 25% di sconto

(supercar) — 25% di sconto Declasse Tulip M-100 (muscle car) — 25% di sconto

(muscle car) — 25% di sconto Karin Kuruma (blindata, sportiva) — 35% di sconto

Inventario del Furgone delle armi

Trova il Furgone delle armi per acquistare armi (10% di sconto), armi da lancio (15% di sconto) e giubbotti antiproiettile (20% di sconto), tutti in offerta. L’abbonamento GTA+ migliora ancora di più questi sconti:

(50% di sconto per gli abbonati a GTA+) |(30% di sconto) |

Altre News per: onlinearticoliraridisponibilinelleventomodalità