Forza Motorsport sempre più accessibile

Gli sviluppatori di Xbox Games Studios, Turn 10 Studios, presentano tramite unXbox Wire e un video YouTube sul canale ufficiale di Xbox, una nuova versione di Motorsport, con caratteristiche innovative comeBlind Driving Assists e il one touch driving.

Blind Driving Assists : I player non vedenti e ipovedenti possono utilizzare contenuti audio informativi durante il gioco che li aiuteranno a navigare nei tracciati, a migliorare i time-laps e a completare le gare. I giocatori potranno attivare singolarmente ogni serie di indicazioni e regolarne l'intonazione e il volume per adattarle al meglio alle loro esigenze.

One Touch Driving : I giocatori hanno la possibilità di scegliere la propria combinazione di assistenti alla frenata, allo sterzo e all'acceleratore per ridurre il numero di input simultanei richiesti. Questi assistenti alla guida permetteranno agli utenti di personalizzare la propria esperienza di guida e di giocare con un numero di veicoli pari o inferiore a quello desiderato.

Screen Narrator : I giocatori possono attivare la voce che gli guida nella ricezione di informazioni trasmesse attraverso l'interfaccia utente e per aiutare a navigare nei menu. Inoltre, potranno personalizzare il sistema di narrazione, offrendo una nuova flessibilità nella scelta delle informazioni da trasmettere.

Forza Motorsport includerà anche feature come la dynamic audio description, UI colorblindness modes (modalità di supporto per persone affette da daltonismo) dell'interfaccia utente, la rimappatura del controller, il ridimensionamento del testo e molto altro ancora. Per una panoramica completa di tutte le caratteristiche, è possibile consultare l’Xbox Wire.

Forza Motorsport arriverà quest'anno su Xbox Game Pass, console Xbox Series X|S, PC Windows e Steam e Cloud Gaming (Beta).

Materiali:

Per ulteriori trailer e asset inerenti Forza Motorsport, potete consultare i link di seguito:

Xbox & Bethesda Games Showcase (2022) trailer qui

Developer_Direct (2023) segment qui

Gli screenshot delle precedenti versioni precedenti di Forza Motorsport su Xbox Wire qui e qui .

