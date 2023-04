Call of Duty: The Board Game Announciato

L'iconica serie di videogiochi arriva sul tavolo da gioco

e debutterà su Kickstarter nell'autunno 2023

Arcane Wonders è lieta di annunciare una partnership a lungo termine con Activision Publishing, Genuine Entertainment ed Evolution per produrre Call of Duty: The Board Game, un emozionante nuova serie di giochi di strategia ispirata al popolare franchise di videogiochi. I preordini per il gioco da tavolo apriranno su Kickstarter questo autunno 2023 e verranno lanciati in vendita al dettaglio in tutto il mondo nel 2024.



Call of Duty: The Board Game combina elementi di strategia, pianificazione tattica e combattimento per creare un'esperienza di gioco intensa e coinvolgente. I giocatori assumono il ruolo di soldati d'élite, combattendo l'uno contro l'altro in un'azione intensa e frenetica ambientata nelle mappe iconiche dei videogiochi Call of Duty.



