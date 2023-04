MAY THE FOURTH BE WITH YOU - STAR WARS DAY

4 MAGGIO – STAR WARS DAY

CHE LA FORZA SIA CON TE!









Caschi, costumi e accessori: tutto il necessario per passare una giornata nella galassia lontana lontana!

Da anni questa data è un’occasione per i fan di Star Wars di celebrare la loro saga preferita. Dal 1977, Luke Skywalker e i suoi compagni di viaggio hanno fatto scoprire a grandi e piccini una galassia fantastica, piena di alieni amici e terribili nemici. Quest'anno si celebra un importante anniversario: sono i 40 anni dall'uscita de Il Ritorno dello Jedi, l'ultimo capitolo della trilogia classica. Per l'occasione, ecco una serie di accessori, gadget e costumi per vivere in prima persona incredibili avventure nella galassia lontana lontana!





Funko presenta i POP! ispirati ai film e alle serie tv ambientate nel mondo di Star Wars. La collezione speciale pensata per i 40 anni de Il Ritorno dello Jedi è una vera chicca imperdibile per ogni fan di nuova e lunga data.





Loungefly propone una serie di zaini e portafogli ispirati ai personaggi più amati della saga. Sono gli accessori perfetti per mostrare con stile la propria passione!





Hasbro, all’interno della sua linea Fan, presenta la nuova linea di action figures che celebra i film e le serie tv più amate. Dai fantasmi della forza visti alla fine di episodio VI, all'esclusivo casco roleplay ispirato alla truppa di Ahsoka, che presto tornerà sui piccoli schermi con la serie omonima. Sono imperdibili per ampliare la propria collezione!

