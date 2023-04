Magic: The Gathering - L’Avanzata delle Macchine

Magic: The Gathering - Metti in atto una disperata ultima resistenza in L’Avanzata delle Macchine

Il quarto e ultimo capitolo dell'arco narrativo multiset di Magic vedrà i giocatori difendere tutti i piani del Multiverso dalla dilagante invasione di Phyrexia!





Wizards of the Coast ha pubblicato oggi L’Avanzata delle Macchine, il nuovo set per il primo e più famoso gioco di carte collezionabili del mondo, Magic: The Gathering. Episodio finale della arco narrativo in quattro parti che ha visto Phyrexia protagonista, L’Avanzata delle Macchine vedrà i giocatori allearsi con creature leggendarie e Planeswalker provenienti da tutto il Multiverso per combattere contro l'invasione Phyrexiana. Il set è stato pubblicato su Arena il 18 aprile e viene lanciato oggi nella sua versione cartacea.



“Tutti i mondi conosceranno la perfezione”



Elesh Norn, Madre delle Macchine e leader dell'esercito di Phyrexia, ha ammassato una forza d’invasione per conquistare l'intero Multiverso in una sola volta. Ora espande la sua influenza per portare la gloria di Nuova Phyrexia su altri piani, nel tentativo di completare tutti gli esseri.



"Un'ultima resistenza"



Radunate da un'eroica squadra di Planeswalker, le leggende di tutti i piani dell'esistenza devono allearsi e fare squadra per combattere il flagello di Phyrexia. Personaggi iconici provenienti da tutta la storia di Magic si uniranno per lo scontro finale, in gioco c’è il destino del loro mondo e di tutti gli altri mondi del Multiverso.



L’Avanzata delle Macchine presenta diverse nuove meccaniche, la più entusiasmante è un nuovissimo tipo di carta: Battaglia. Le battaglie sono un nuovo tipo di carta a doppia faccia: quando giochi una battaglia, scegli un avversario che la protegga. Analogamente ai Planeswalker, le Battaglie possono essere danneggiate o attaccate e, quando vengono sconfitte, trasformate in una nuova potente carta gratuitamente! Questo è il primo nuovo tipo di carta dal debutto dei Planeswalkers nel 2007; i giocatori possono aspettarsi una nuova entusiasmante esperienza di gioco.



In L’Avanzata delle Macchine è presente anche la meccanica Rinforzo, basata sulle creature, che consente ai giocatori di aggiungere a quest’ultime dei segnalini +1/+1 e ottenere abilità aggiuntive in base alla creatura che fornisce il segnalino stesso. Gli appassionati dell'armata di Phyrexia potranno giocare anche con le Incubatrici, artefatti che entrano con un certo numero di segnalini +1/+1 e possono essere trasformati in creature pagando due mana.



Entrambe le linee di prodotti Jumpstart e Commander tornano per L’Avanzata delle Macchine, con cinque entusiasmanti temi per i mazzi Commander:





Gatti Phyrexiani

Cavalieri Zhalfir

Creature Sciamane

Convocare gli Angeli

Artefatti Gremlin

Sono stati inoltre introdotti cinque nuovi temi nelle buste di Jumpstart:

Nidiata

Accumulatore di successo

Sacrificabile

Rinforzo

Supporto

Per catturare le battaglie che si stanno svolgendo in tutto il Multiverso, L’Avanzata delle Macchine presenta gli stili artistici più spettacolari visti fino a oggi: saranno presenti tutte le cornici dei set recenti, insieme a diverse cornici nuove di zecca per rappresentare piani aggiuntivi. Queste cornici si concentreranno principalmente sulle Leggende del Multiverso: squadre di creature leggendarie che stanno combattendo contro l'invasione di Phyrexia.





Inoltre, nel set sarà presente un nuovo tipo di processo di foiling. Il nuovo motivo Nimbo Foil apparirà solo per le carte Leggende del Multiverso, nelle Collector Booster. Infine, continuano i festeggiamenti per il 30° anniversario di Magic con l'uscita di altre tre esclusive carte promozionali nei negozi WPN, per celebrare il lancio de L’Avanzata delle Macchine.



L’Avanzata delle Macchine è disponibile in Buste per Draft, Buste dell’Espansione, Collector Booster, Buste di Jumpstart, Buste di Benvenuto, mazzi Commander, bundle e un Secret Lair.









Altre News per: magicgatheringl’avanzatadellemacchine