L’episodio 3 di The Board Room di skate è Live

Oggi Electronic Arts e Full Circle vi danno il benvenuto alla terza puntata di "The Board Room". In questa puntata gli sviluppatori di Full Circle™ discuteranno delle attività, delle ricompense, delle esperienze e della progressione di skate.

Guardate l'episodio completo qui e trovate gli highlight dell'episodio qui. Condividete con i vostri lettori!

Come promemoria, i giocatori possono iscriversi a skate. insider su http://skate.game/insider per avere la possibilità di giocare, fornire feedback e contribuire a plasmare il futuro di skate. E non temete, il playtesting su console è in arrivo. Ne parleremo più avanti.

