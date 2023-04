TOWER OF FANTASY ANNUNCIA FIONA, NUOVO SIMULACRO IN ARRIVO

Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato l’arrivo di un nuovo simulacro: Fiona si unirà presto a Tower of Fantasy, il famoso MMORPG free to play a mondo aperto. Un tempo Fiona era una tra le figure più potenti di Hykros. Per le sue eccezionali doti di leadership, le abilità strategiche l’eccellente senso del giudizio, è stata scelta per supervisionare Innars. Fiona si impegna a garantire la sicurezza della sua città, sfruttando spesso la tecnologia del simulacro per cammuffarsi e camminare indisturbata tra gli abitanti di Innars e comprendere meglio le loro esigenze.



Fiona × Moonstar Bracelet | New Simulacrum Trailer





Non solo un politico pratico, ma in caso di necessità Fiona può anche gettarsi nella mischia per difendere la propria città, utilizzando la sua arma unica, il Braccialedella Luna. Il comportamento regale di Fiona la rende la persona a cui la sua città guarda per avere sicurezza e speranza.

Icarus × Precious One | New Simulacrum Trailer

Icarus è disponibile dal 13 aprile. Icarus, benché mite ed educato, è stato incaricato dall'Arconte di Hykros di guidare la squadra Mooke e di inseguire gli Abyssant fino a Innars, il cuore della misteriosa regione di Vera. Con l'aiuto della sua arma, Precious One, Icarus si è guadagnato la posizione di leader della squadra Mooke.

