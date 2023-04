Apex Legends - evento Ballo in Maschera, modalità DMS, skin e altro

Respawn Entertainment ha rivelato oggi il nuovissimo evento Collezione Ballo in Maschera di Apex Legends: Baraonda, che si svolgerà dal 25 aprile al 9 maggio.

L'evento imminente aggiunge una nuovissima modalità DMS a tempo limitato chiamata "Unshield Deadeye", in cui le Leggende utilizzano equipaggiamenti a tempo limitato a rotazione. Senza elmi o scudi, i giocatori dovranno raggiungere 50 uccisioni per dimostrare di essere un campione tra le Leggende.

Oltre alla nuova modalità, nel corso dell'evento si potranno sbloccare 24 nuovi cosmetici. Questi includono nuove skin leggendarie per Wattson, Rampart, Gibraltar e altri ancora, e i giocatori possono guadagnare ulteriori oggetti con la mappa delle ricompense dell'evento durante questo periodo. Se i giocatori sbloccano tutti e 24 i cosmetici prima della fine dell'Evento Collezione, riceveranno automaticamente la nuova skin Prestigio "Contagio" per Caustic.



Guarda il nuovissimo trailer dell'Evento Collezione Ballo in Maschera qui: https://www.youtube.com/watch? v=h8EkorpRmnU

