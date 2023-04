NZXT annuncia nuovI raffreddatori a liquido e i nuovi case RGB

NZXT annuncia la nuova linea di raffreddatori a liquido Kraken AIO: Kraken, Kraken Elite e nuovi case RGB serie H

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, present ai nuovi Kraken e Kraken Elite. Caratterizzata dall’inconfondibile design di NZXT, la nuova linea di raffreddatori garantisce prestazioni sempre al top, con la possibilità di visualizzare i dati più importanti tramite NZXT CAM, software gratuito che consente di monitorare, controllare e personalizzare i prodotti NZXT.



Questi nuovi prodotti rappresentano la più recente incarnazione della pluripremiata serie di dissipatori a liquido per CPU all-in-one di NZXT, le serie Kraken X-3 e Kraken Z-3. Il Kraken Elite offre uno schermo LCD da 2,36" con una risoluzione e un frame rate più elevati, un migliore angolo di visione e una maggiore fedeltà dei colori. Il display può mostrare nitidamente temperature di sistema e immagini statiche o animate, il tutto controllabile tramite NZXT CAM. Il Kraken è dotato di uno schermo LCD da 1,54" in grado di visualizzare temperature di sistema e immagini statiche, sempre tramite supporto NZXT CAM.







La nuova serie Kraken è disponibile nei formati da 240 mm, 280 mm e 360 mm e offre prestazioni eccezionali grazie anche alla pompa Asetek di settima generazione, silenziosa e performante. Gli utenti possono scegliere tra le ventole della serie F ad alta pressione statica o le nuove ventole serie F Core RGB, in grado di raffreddare in modo efficiente le più recenti CPU di Intel e AMD. Infine, il processo di installazione è ora più semplice, con un unico cavo di breakout e tubi rinforzati per una maggiore durata.





Inoltre, NZXT presenta le versioni RGB dei case H5 Flow e H7 Flow e una versione rinnovata del case H7 Elite. L'H7 Elite ospita di serie le nuove ventole serie F Core RGB e include un controller RGB per un'esperienza RGB semplice e intuitiva, gestita da NZXT CAM.



NZXT CAM è stato aggiornato con nuove funzionalità dedicate a Kraken Elite e alla serie Kraken Z-3, come doppia infografica e la modalità carosello per la visualizzazione dei dati di sistema. Grazie all'integrazione di GIPHY, è ora possibile accedere a una vasta libreria di GIF e mostrarle sullo schermo del Kraken. La nuova modalità browser stream consente agli utenti di visualizzare dati da siti web come Google Photos, Spotify o qualsiasi altro sito, aggiungendo ancora più personalizzazione e funzionalità alle loro build.





Caratteristiche principali della serie Kraken







Stay Cool

La pompa Asetek di settima generazione garantisce alte prestazioni e massima silenziosità.

Le ventole della serie F forniscono un'elevata pressione statica per ottimizzare la spinta dell'aria attraverso il radiatore. Ciò consente una migliore e superiore dissipazione del calore.

Il Fluid Dynamic Bearing (FDB) assicura un funzionamento fluido e silenzioso, dalla comprovata longevità.

Controllo di precisione PWM, che consente alle ventole di raffreddarsi rapidamente quando necessario, restando silenziose a carichi inferiori per la massima efficienza.

Installazione semplificata

L'installazione è ora più semplice grazie a un unico cavo breakout che elimina ogni incertezza.

I tubi sono protetti da guaine in nylon rinforzato per una maggiore durata e una manipolazione più sicura.

Presenti accessori di montaggio per le più recenti schede madri Intel e AMD.

Compatibilità NZXT CAM

Personalizzazione user-friendly via NZXT CAM dei contenuti dello schermo.

Controllo di ventole e pompa con possibilità di far girare le ventole a 0 RPM a basse temperature per un funzionamento silenzioso.

Impostazioni RGB del Kraken e gli altri componenti NZXT per adattarli al vostro setup.

Performance in tempo reale

Visualizzazione immagini personalizzate e informazioni di sistema in tempo reale sullo schermo LCD da 1,54".

Display TFT trasmissivo a 262K colori con risoluzione 240p x 240p, luminosità 300 cd/m² e angolo di visione di 80°.













Qualità sorprendente

Mostrate le vostre immagini preferite, GIF animate e informazioni CAM con una qualità visiva eccezionale.

Lo schermo TFT-LCD grandangolare da 2,36" del Kraken Elite ha una risoluzione di 640 x 640, una luminosità di 690 cd/m² e una frequenza di aggiornamento di 60 fotogrammi al secondo, il tutto a favore di un'immagine chiara e nitida con una maggiore fedeltà dei colori e un ampio angolo di visualizzazione.

Personalizzazione avanzata dei contenuti a schermo via NZXT CAM:

Grazie all’integrazione di GIPHY ora presente all'interno di NZXT CAM, sarà possibile scegliere e mostrare facilmente le proprie GIF preferite.

Nuova modalità Browser Stream per visualizzare gli album fotografici di Google, "Now playing" di Spotify e molto altro.

Possibilità di mostrare informazioni di sistema con animazioni e infografiche.

Rotazione dello schermo con incrementi di 30° per supportare diversi orientamenti della pompa. (prima dell'incremento di 90°).









Kraken prezzi consigliati:

Non-RGB

Kraken 240: €149.90

Kraken 280: €169.90

Kraken 360: €189.90

RGB

Kraken 240 RGB: €189.90

Kraken 280 RGB: €209.90

Kraken 360 RGB: €229.90

Kraken Elite prezzi consigliati:

Non-RGB

Kraken Elite 240: €249.90

Kraken Elite 280: €259.90

Kraken Elite 360: €289.90

RGB

Kraken 240 RGB: €269.90

Kraken 280 RGB: €279.90

Kraken 360 RGB: €309.90

Case RGB serie H prezzi consigliati:

H5 Flow RGB: €129.99

H7 Flow RGB: €164.99

H7 Elite (2023): €189.99

