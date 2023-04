Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato - Pass di espansione VOL. 4

Il DLC finale di Xenoblade Chronicles 3 Pass di Espansione sarà lanciato il 26 Aprile per Nintendo Switch. Il trailer Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro Riconquistato – In arrivo il 26 aprile offre agli spettatori uno sguardo allo scenario del Pass di Espansione VOL.4 di Xenoblade Chronicles 3. Ambientato prima degli eventi di Xenoblade Chronicles 3, i giocatori si uniscono a un cast di personaggi nuovi e già noti in uno scenario originale che collega tutti e tre i capitoli della serie Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed presenta anche nuove meccaniche di battaglia, come la Combo Unione, in cui due personaggi possono attaccare all'unisono.

Inoltre, venerdì 21 luglio verrà rilasciato il pack doppio di amiibo Pyra/Mythra. Scansionando l'amiibo di Pyra in Xenoblade Chronicles 3, i giocatori potranno cambiare l'aspetto della spada della classe Swordfighter di Noah in modo che corrisponda alla Spada Aegis: Pyra. Quando si scansiona l'amiibo di Mythra in Xenoblade Chronicles 3, la spada della classe Swordfighter di Noah corrisponderà alla Spada Aegis: Mythra. Le skin per le armi della spada Aegis possono essere utilizzate da tutti i giocatori che soddisfano un determinato requisito nel gioco. Un aggiornamento del software sarà rilasciato in futuro. Infine, sono stati annunciati gli amiibo di Noah e Miyo. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni in futuro.

Xenoblade Chronicles 3: Aionios è lo sfondo di un conflitto senza fine tra due nazioni opposte: Keves e Agnus. Grazie a un incontro casuale, un gruppo di sei soldati provenienti da entrambe le nazioni rivali decide di mettere da parte le proprie differenze e di lavorare insieme per smascherare una nuova minaccia, ben più grande di quella della loro incessante battaglia. I giocatori possono unirsi a Noah, Miyo e ai loro amici mentre attraversano paesaggi epici, combattono contro creature feroci e lottano per spezzare l'infinito ciclo di violenza che lega le loro terre d'origine.

Come nei precedenti giochi di Xenoblade Chronicles, le battaglie iniziano affrontando i nemici direttamente sul campo. I giocatori possono controllare il gruppo di Noah, composto da sei persone, e nel corso dell'avventura incontrano altri personaggi che possono unirsi al gruppo come personaggi di supporto. Ogni combattente ha un proprio ruolo in battaglia, il che consente di adottare strategie diverse. La loro classe influenza il modo in cui i personaggi combattono e possono sfruttare potenti abilità, chiamate Arti, per lottare per la vittoria. Ciascuna delle coppie specifiche del gruppo può anche utilizzare il sistema “Sintonia” e combinarsi in una forma gigante chiamata “Uroboros”.

