Fuorisalone 2023: oggi l’evento Il Design nei Videogame di Intel

Intel presenta l’evento “Il Design nei Videogame, Exhibition, Experience & Workshops” al Fuorisalone 2023



Carol Shaw, ingegnere elettrotecnico e informatica, tra le prime donne di sempre a sviluppare videogame. Instancabile e preparatissima, i suoi colleghi la considerano sin da subito un punto di riferimento, nonché una programmatrice perfettamente in grado di venire a capo di qualsiasi situazione. Nel 1982 inizia a lavorare per Activision con cui realizza, in qualità di designer, il suo gioco più noto e fra i più conosciuti per Atari 2600, ovvero River Raid, e Happy Trails, puzzle game ambientato nel Far West. Abbandona il mondo dello sviluppo nel 1984.

Sheri Graner Grey, game developer e autrice di Gender Inclusive Game Design-Expanding the Market, il primo libro che rompe il preconcetto dell'esclusività maschile nell'uso del mezzo videoludico. È autrice di Gender Inclusive Game Design-Expanding the Market, libro pionieristico che rompe il preconcetto dell'esclusività maschile nell'uso del mezzo videoludico. Alla fine degli anni '90, ha fondato il gruppo Women In Games International dove per molti anni ha ricoperto la carica di direttrice esecutiva. È stata riconosciuta a livello internazionale sia per il suo lavoro di game designer, sia per il suo attivismo. Nel 2005 ha ricevuto il più alto riconoscimento dall'International Game Developers’ Association, il Game Developer's Choice Award, per i suoi contributi all'industria dei giochi.

Roberta Williams, autrice di titoli quali Mystery House e King’s Quest. Dopo una lunga assenza dalla scena, nel 2021 fonda Cygnus Entertainment, software house che ha recentemente pubblicato un gioco intitolato Colossal Cave.

Jina Ishiwatari Tsukahara, game designer che, appena laureata, lavora ad uno dei giochi più famosi di sempre: Sonic The Hedgehog. Incaricata di collaborare nell’ideazione dei livelli e del design dei personaggi, impiegò un anno per dare una forma definitiva alla Green Hill Zone, la prima area del gioco, e altri sei mesi per tutte le altre zone del gioco. Nel corso della sua carriera, ha prestato il suo talento in molteplici altri capitoli della saga dedicata al porcospino blu e ha anche contribuito allo sviluppo di altri grandi classici come Panic! e Panzer Dragoon II Zwei.

Brenda Romero, premiata con un BAFTA per il suo contributo apportato all’industria videoludica. Dal 2015 è a capo della Romero Games, software house che ha fondato insieme al marito John Romero. Nel 2020 viene pubblicato il suo gioco più recente, Empire of Sin.

Amy Hennig, la cui lunga carriera è iniziata negli anni ’80 e l’ha portata a sviluppare titoli quali Legacy of Kain: Soul Reaver e a sceneggiare la saga Uncharted. Dopo l’esperienza come game director, diventa la sceneggiatrice della saga di Uncharted. Recentemente ha prestato il suo estro alla creazione del background narrativo dell’action-RPG di stampo fantasy Forspoken. Il suo stile di scrittura, con cui evidenzia aspetti dell’interiorità di alcuni personaggi attraverso specifiche azioni all’interno dell’avventura, ha influenzato e stimolato l’evoluzione della narrazione videoludica.

Dal 17 al 23 aprile, in Spazio Filippetti a Milano, un'immersione all'interno del mondo interattivo e spettacolare dei videogames, fra momenti storici, novità, workshop e talk con professionisti del settore, con un focus speciale sulla diversity, l’inclusività e il punto di vista delle donne.In occasione del Fuorisalone 2023, la kermesse di eventi che quest’anno avrà luogo a Milano dal 17 al 23 aprile, Intel ha organizzato la mostra Il Design nei Videogame, curata da Video Games Party (VGP). La mostra sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 20.00 presso Spazio Filippetti, in viale Angelo Filippetti 41, nel distretto di Porta Romana, e prevede uno showcase dedicato a gaming e creator, e un ricco palinsesto di workshop, seminari, interviste e momenti di incontro con professioniste e professionisti del mondo videoludico.La mostra punterà i riflettori su alcuni fotogrammi chiave della storia del gaming, per celebrare l’opera di donne che hanno rivoluzionato il settore, quali:I videogame rappresentativi dell’opera delle designer saranno esposti nello storico atrio di Spazio Filippetti, mostrati e incorniciati all’interno di TV The Frame Samsung in modalità Art Mode, tv di ultima generazione dal design moderno.Parallelamente alla mostra, è previsto uno showroom in cui i visitatori potranno scoprire e giocare con i migliori PC portatili per gamer e creator contemporanei, mettersi alla prova su di un campo da tennis virtuale offerto dalla software house italiana AnotheReality, così come italiane sono SiComputer, che in collaborazione con Res-Tech porterà dal Misano World Circuit un simulatore di guida creato per i piloti delle corse, e Twinkly, che illuminerà l’area con le sue soluzioni a led pensate per il gaming.Una settimana di lezioni e di incontri: nell’ambito dell’evento è previsto un ricco palinsesto di incontri, seminari e interviste sul tema del design dei videogame e della progettazione, con un focus speciale sul punto di vista delle donne e sulla diversity & inclusion del settore. Oltre a testimonianze e scambi di opinioni con content creator, game designer e giocatrici professioniste di eSport. Il programma prevede interventi, fra gli altri di Dallara, Cristina Nava, e le content creator Ckibe e Kafkanya. Inoltre, la Digital Bros Game Academy offrirà tre lezioni sul game design. Il tutto aperto al pubblico ad ingresso libero.





Il programma:

Lunedì 17

Mercoledì 19Repliche delle giornate precedenti

11:30 Il Design per Videogame by Digital Bros Game Academy

Giovedì 20

12:30 Design per la Realtà Virtuale by AnotheReality

11:30 Il Design per Videogame by Digital Bros Game Academy

13:00 Video Game Narrative Design by Giacomo Masi

12:30 Q&A con Cristina Nava di Ubisoft

Martedì 18

Venerdì 21

14:30 Q&A con Ckibe

11:30 Intervista: giocatrici pro di eSports

15:00 Il Design per Videogame by Digital Bros Game Academy

12:00 La parità di genere nel settore dei videogiochi: dati, casi, iniziative



Sabato 22 Repliche delle giornate precedenti

15:45 Dallara: progettare attraverso la simulazione avanzata

Domenica 23 Repliche delle giornate precedenti



