FARMING SIMULATOR COMPIE 15 ANNI

FARMING SIMULATOR CELEBRA IL QUINDICESIMO ANNIVERSARIO

E 2,5 MILIARDI DI MOD SCARICATI

Quello che un tempo era partito come un titolo di nicchia per gli appassionati di agricoltura, è diventato un titolo family-friendly da milioni di copie vendute adatto a tutti i giocatori: Farming Simulator, la serie simulativa acclamata in tutto il mondo, celebra oggi il suo quindicesimo compleanno, come annuncia GIANTS Software, lo sviluppatore divenuto anche un editore di successo. Ma non c’è solo l’anniversario della serie in costante crescita da celebrare, infatti l’editore comunica anche che, ad oggi, sono stati scaricati 2,5 miliardi di mod della serie.

IL TRAILER PRESENTA I TRAGUARDI PIÙ SIGNIFICATIVI DI FARMING SIMULATOR

Il 14 aprile 2008 venne rilasciato il primissimo Farming Simulator su PC – dando vita ad una franchigia che si sarebbe poi trasformata in un marchio di gaming di successo. Lungo il percorso sono stati raggiunti numerosi traguardi, come mostra iltrailer celebrativo: dal multiplayer cooperativo di Farming Simulator 2011 e l’introduzione delle novità con Farming Simulator 2012, seguite dalle versioni console nel 2013, per poi arrivare alla creazione di una lega eSport ufficiale con Farming Simulator 19, fino al cross-platform multiplayer con Farming Simulator 22.

“Siamo molto grati a tutti i nostri fan che ci hanno sostenuto in tutti questi anni”, commenta Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “In particolare, ringraziamo quelli che sono con noi sin dall’inizio e tutti gli appassionati ricchi di talento e molto coinvolti che hanno creato una quantità indescrivibile di contenuti. Continueremo a migliorare Farming Simulator in futuro, insieme a voi e ai nostri partner.”

FARMING SIMULATOR – UN PILASTRO PER LA MODDING-COMMUNITY E I PRODUTTORI

Sin dall’inizio GIANTS Software ha sempre mantenuto un legame stretto con l’industria agricola e le relative aziende; il gioco attuale incorpora più di 150 marchi ufficiali. Mentre GIANTS Software espande costantemente Farming Simulator 22 con contenuti gratuiti e a pagamento, per aggiungere sempre più marchi agricoli noti, nuovi macchinari ed elementi di gameplay aggiuntivi, il modding non è solo permesso ma fortemente supportato.

Infatti, come comunica la società, sono stati scaricati 2,5 miliardi di mod nel corso della serie e sulle diverse piattaforme. L’attenzione dell’editore e sviluppatore ai contenuti generati dagli utenti è provata anche dal fatto che il reparto interno QA non solo cura, ma testa attivamente tutti i mod sottoposti, mentre vengono forniti strumenti ufficiali e tutorial per la loro creazione.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One. È disponibile anche un Year 2 Season Pass, che include quattro pack aggiuntivi e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.

Farming Simulator 23, una nuova versione mobile, verrà rilasciato il 23 maggio 2023. Preordini per Farming Simulator 23: Edizione Nintendo Switch disponibile nei negozi selezionati e sul Nintendo eShop. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android saranno disponibili nell’App Store e su Google Play, rispettivamente.

