GTA Online: Avventurati fuoristrada con il nuovo Karin Boor

Non sai decidere tra una compatta o un camion? Tra una coupé o un veicolo commerciale? Tra un pick-up o un'autovettura? Perché non adottarne il figlio illegittimo, che riunisce tutte le loro qualità in un unico mezzo?



Tutto questo nel Karin Boor, un fuoristrada a prova di imprevedibilità. All'epoca sembrava un'idea folle, e il leggendario Boor non ha fatto altro che restare coerente con se stesso.



Avventurati fuori dai sentieri battuti con il Karin Boor, disponibile presso Southern San Andreas Super Autos e gratis per gli abbonati a GTA+.



Maglietta Karin gratis per i proprietari del Boor



Diventa il centro dell'attenzione al prossimo autoraduno indossando la Maglietta Karin, sbloccata per chi acquisterà il nuovo Karin Boor tra oggi e il 26 aprile.





Bonus per i dirigenti



È un momento perfetto per darsi al crimine a Los Santos. Unisciti a un'organizzazione o fondane una questa settimana, grazie allo sconto del 30% sugli uffici presso Dynasty 8 Executive e a moltissimi altri incentivi.

Ottieni il 50% di GTA$ e RP in più per il completamento delle missioni di vendita di carichi speciali. Inoltre, riceverai GTA$ e RP doppi nelle spietate Lotte tra business, contendendo carichi di valore ad altre organizzazioni in Freemode.



Se non sei pronto ad avviare la tua organizzazione o vuoi ampliare le tue attività, gli stipendi per guardie e associati sono triplicati. Chi ha detto che nessuno ha più voglia di lavorare?







Sconti sugli uffici



Ogni portafoglio di investimenti che si rispetti annovera proprietà immobiliari, perciò approfitta del 30% di sconto sugli uffici e relativi garage e personalizzazioni, offerto questa settimana dal sito in gioco di Dynasty 8 Executive.





Completa una missione di vendita di carichi speciali per ottenere la Giacca smoking ipnotica bianca



Oltre a GTA$ e RP extra, completando una vendita di carichi speciali durante questa settimana otterrai l'elegante Giacca smoking ipnotica bianca.





Illustrazione e logo di Pilotini



GTA$ e RP doppi in Pilotini



Non restare indietro in Pilotini: in quest'esperienza dal sapore retrò con visuale dall'alto, equivale a un'esplosione certa. A prescindere dal risultato, tutti i partecipanti otterranno ricompense doppie per tutta la settimana in questa modalità Competizione carica di nostalgia.





Poster dell'autosalone Premium Deluxe Motorsport



Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Fai visita all'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per scoprire la sua più recente selezione di veicoli, tra cui troverai la Pegassi Reaper (supercar, 30% di sconto), la Ocelot Swinger (sportiva classica), la Vapid Flash GT (sportiva), la Übermacht Zion Classic (sportiva classica) e la Pegassi Tempesta (supercar).



Poster dell'autosalone Luxury Autos



Autosalone Luxury Autos



Questa settimana ritagliati un po' di tempo per ammirare la Pegassi Zorrusso (supercar, 30% di sconto) e la Coil Raiden (sportiva), in bella mostra nella vetrina dell'autosalone Luxury Autos.





Fai un giro sulla Albany V-STR, sulla Pfister Growler e sulla Vulcar Warrener HKR nell'area di prova



L'area di prova dell'Autoraduno di LS è il posto perfetto per sperimentare con i veicoli che già possiedi o con uno dei tre veicoli disponibili in loco questa settimana: Albany V-STR (sportiva, 30% di sconto), Pfister Growler (sportiva) e Vulcar Warrener HKR (berlina).



Evita gli agenti che ti inseguono, supera in astuzia gli altri piloti e piazzati tra i primi 5 per tre giorni consecutivi negli inseguimenti per vincere il veicolo trofeo dell'Autoraduno di LS di questa settimana, l'ampiamente personalizzabile Obey 8F Drafter (sportiva).





Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Dewbauchee JB 700W



Indossa il tuo smoking migliore, fai girare la ruota fortunata e incrocia le dita: questa settimana, il veicolo premio in bella mostra sul piedistallo è la Dewbauchee JB 700W (sportiva classica).



Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S



Veicolo di prova premium: Shitzu Hakuchou Drag (moto)



Prova a tempo HSW: North Chumash — Palomino Highlands







Il nuovo Creatore di targhe e modifiche al prezzo dei veicoli



Dalla prossima settimana, sarà possibile personalizzare ancora di più i propri veicoli preferiti, grazie al nuovo Creatore di targe, uno nuovo strumento web per personalizzare le targhe in GTA Online. Sarà possibile creare fino a 30 targhe personalizzate, piazzando degli ordini attravero un browser su computer fisso o su dispositivi mobili. Si potrà successivamente montare la targa in gioco.



Nel nostro impegno costante a migliorare il gioco, che di recente ha portato alle modifiche apportate alla difficoltà della missione Prima dose – Incursione fatale e alla quantità di GTA$ conferiti dalle missioni di Ultima dose, stiamo pianificando altre modifiche imminenti e continueremo a monitorare il bilanciamento del gioco nel tempo.

Prima di tutto, il 27 aprile aggiorneremo i prezzi di diversi veicoli in GTA Online per rifletterne meglio il valore. Il prezzo di alcuni veicoli sarà ridotto per renderli più accessibili. Tra questi vi saranno anche mezzi con caratteristiche uniche o divertenti, o particolarmente efficaci nel contrattacco, come la Imponte Ruiner 2000 e la Ocelot Stromberg. Alcuni veicoli particolarmente utili, efficaci o potenti, come la Pegassi Oppressor Mk II, aumenteranno invece di prezzo. Guarda l’immagine qua sotto per consultare la lista completa con le modifiche al prezzo dei veicoli e rimani sintonizzato dato che continueremo a riconsiderare il costo dei veicoli andando avanti nel tempo.



Brute Boxville blindato: 2.926.000 GTA$ / 1.300.000 GTA$



Buckingham Akula: 3.704.050 GTA$ / 4.500.000 GTA$



Declasse Granger 3600LX: 1.380.000 GTA$ / 2.000.000 GTA$



Declasse Scramjet: 3.480.000 GTA$ / 4.000.000 GTA$



Dewbauchee Champion: 2.995.000 GTA$ / 3.750.000 GTA$



HVY Chernobog: 3.311.700 GTA$ / 1.500.000 GTA$



Imponte Deluxo: 4.721.500 GTA$ / 5.750.000 GTA$



Imponte Ruiner 2000: 5.745.600 GTA$ / 3.750.000 GTA$



Mammoth Thruster: 3.657.500 GTA$ / 2.500.000 GTA$



Mammoth Tula: 5.173.700 GTA$ / 4.100.000 GTA$



Ocelot Stromberg: 3.185.350 GTA$ / 2.500.000 GTA$



Pegassi Oppressor: 3.524.500 GTA$ / 2.750.000 GTA$



Pegassi Oppressor Mk II: 3.890.250 GTA$ / 8.000.000 GTA$



Pegassi Toreador: 3.660.000 GTA$ / 4.250.000 GTA$



Pegassi Ignus armata: 3.245.000 GTA$ / 4.500.000 GTA$



RM-10 Bombushka: 5.918.500 GTA$ / 4.750.000 GTA$



In risposta ai vostri feedback, stiamo anche pensando a dei potenziali cambiamenti futuri, incluso il ribilanciamento di alcuni velivoli per aiutare a proteggere i passanti in Freemode. Forniremo maggiori dettagli in merito a breve, assieme ad altre piccole modifiche e aggiornamenti di servizio.





Fino al 10 maggio, gli abbonati a GTA+ hanno a disposizione una nuova serie di bonus, vantaggi e altro ancora, tra cui:



Fuoristrada Karin Boor gratis

Laboratorio di metanfetamina di Paleto Bay con miglioria del personale gratis

Finiture Schizzi per mazza da baseball e coltello presso il Furgone delle armi

Nuove verniciature Camaleonte Blu scuro perla e Verde prismatico perla da Los Santos Customs

50% di GTA$ e RP extra per le missioni di vendita del Laboratorio di acidi



È incluso un bonus da 500.000 GTA$, depositato in automatico sul proprio conto presso la Maze Bank al momento del pagamento dell'abbonamento, per soli 5,99 € al mese. Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.







SCONTI



Pegassi Reaper (supercar) – 30% di sconto

Pegassi Zorrusso (supercar) – 30% di sconto

Albany V-STR (sportiva) – 30% di sconto



Trova il Furgone delle armi questa settimana per acquistare armi (10% di sconto), munizioni, armi da lancio (15% di sconto) e giubbotti antiproiettile (20% di sconto). Oltre a diversi altri vantaggi, gli abbonati a GTA+ possono usufruire di sconti maggiori.



Inventario del Furgone delle armi



Mazza da baseball | Coltello | Moschetto | Empia devastatrice (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina (30% di sconto) | Mitra | Fucile a pompa | Molotov | Mine di prossimità | Granate







