EA SPORTS PGA TOUR - prossimi miglioramenti e correzioni

3-Click Swing - L'animazione iniziale dello swing del gioco è stata progettata per replicare accuratamente il movimento del golfista ed è stata una scelta di design per aumentare il realismo del gioco. Per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco, il team aggiungerà nel corso del mese lo swing a 3 click, un elemento fondamentale dei giochi di golf da decenni.

Opzioni della modalità Carriera - Il team ha ascoltato i commenti dei giocatori che desiderano avere più opzioni al di fuori delle partite rapide e dei round completi durante la modalità Carriera e sta studiando un modo per offrire più scelta in quest'area.

Problemi di angolazione e zoom della telecamera - Il team ha studiato dei modi per migliorare lo zoom della telecamera prima del tiro, concentrandosi sui miglioramenti per i giocatori che non usano la griglia di putting e hanno bisogno di angolazioni più basse per leggere manualmente i green.