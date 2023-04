Arriva DJI Inspire 3 - il drone cinematografico

La sua combinazione di caratteristiche tecniche di prim'ordine e forma altamente portatile rende Inspire 3 la piattaforma perfetta per la cinematografia aerea



DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, stabilisce oggi un nuovo standard per i sistemi di ripresa aerea di livello cinematografico con il nuovissimo DJI Inspire 3, un drone cinematografico full frame in 8K aerodinamico e preciso, per soddisfare le esigenze di produzioni di altissimo livello.Il suo design aerodinamico integrato, una fotocamera FPV per la visione notturna FOV ultra grandangolare di 161° e il sistema di trasmissione e controllo O3 Pro garantiscono le migliori prestazioni di volo della categoria e un ecosistema professionale completo che può essere integrato senza problemi nei set cinematografici più grandi. Inspire 3 è l'unico drone cinematografico di DJI che supporta sia Waypoint Pro alimentato da RTK che il rilevamento omnidirezionale, per poter eseguire missioni di volo in modo più sicuro e con la massima precisione."Inspire 3 è la piattaforma aerea di livello professionale che tutti i registi stavano aspettando", ha affermato Ferdinand Wolf, direttore creativo di DJI. “Consente agli utenti di massimizzare completamente il potenziale di ogni ripresa, in quanto potranno girare con una qualità delle immagini di livello cinematografico precedentemente disponibile solo con sistemi di ripresa imponenti e goffi. Non vediamo l'ora di vedere come Inspire 3 porterà la cinematografia aerea a un livello completamente nuovo".Design aerodinamico integratoInspire 3 è stato completamente riprogettato in un corpo leggero e integrato, con una forma altamente portatile e un telaio rigido, robusto e trasformabile, che sottolinea l'aspetto professionale del drone. La fotocamera FPV, i sensori di visione, le antenne di posizionamento e lo slot per schede di memoria sono perfettamente integrati nel telaio del velivolo, offrendo un look minimalista e un'estetica moderna.Il design innovativo supporta la nuova funzione Boost inclinazione e rotazione orizzontale a 360°. Quando i carrelli di atterraggio sono abbassati, lo stabilizzatore supporta un’angolazione di 80° verso l'alto senza ostruzioni, ] consentendo ai cineasti di ottenere riprese sorprendentemente innovative.Le sue nuovissime doppie batterie intelligenti TB51 sostituibili forniscono un’autonomia di volo fino a 28 minuti[1]. Il potente sistema di propulsione offre una velocità di volo fino a 94 km/h, 8 m/s in salita e discesa e persino una velocità in picchiata di 10 m/s[2].Il mondo a portata di mano con immagini full frame in 8K di livello cinematograficoInspire 3 è equipaggiato con la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air full frame più leggera di sempre, dotata dell'ultimissimo sistema di elaborazione delle immagini di DJI, CineCore 3.0, che supporta la registrazione interna di video in CinemaDNG fino a 8K/25fps e [3]Apple ProRes RAW 8K/75fps[4], rispondendo alle esigenze di produzioni cinematografiche e televisive di alto livello. In modalità S&Q, X9-8K Air supporta la registrazione interna di video full frame in ProRes RAW fino a 4K/120fps senza ritagli, offrendo opzioni di editing ancora più creative. [5]X9-8K Air supporta una doppia ISO nativa. In formato full frame a 30 fps e inferiori, offre un EI 800/4000, supportando i 24 fps comuni nelle produzioni cinematografiche e i 25 fps utilizzati nelle produzioni commerciali e televisive. Oltre i 30 fps, è disponibile un EI 320/1600. Ciò offre filmati ultra nitidi per riprese in condizioni di scarsa illuminazione con dettagli incredibili.X9-8K Air copre più di 14 stop di gamma dinamica per catturare ricchi dettagli di luci e ombre in scenari di illuminazione complessi come albe e tramonti. L'elevata gamma dinamica offre maggiori possibilità anche durante la post elaborazione, mantenendo i colori reali anche dopo significative regolazioni dell'esposizione.Per offrire ai videomaker una maggiore libertà creativa, l'attacco DL di DJI è compatibile con un obiettivo ultra grandangolare full frame da 18 mm F2.8 aggiuntivo e un teleobiettivo[6] appositamente realizzato per la cinematografia aerea in 8K. Insieme a obiettivi full frame da 24mm, 35mm e 50mm, costituiscono una vasta selezione premium pensata specificatamente per la cinematografia aerea.





Basandosi sulla matura scienza e tecnologia del colore di DJI, il Sistema di colori DJI Cinema consente (DCCS) a X9-8K Air di conservare colori autentici che ridefiniscono il concetto di cinematografia aerea. Questo vale per paesaggi naturali e urbani e cattura con precisione anche le tonalità della pelle in diversi scenari e condizioni di illuminazione. DCCS garantisce una perfetta corrispondenza dei colori tra X9-8K Air e le fotocamere cinematografiche terrestri come DJI Ronin 4D, offrendo uno stile cromatico uniforme sia in aria che a terra, per soddisfare le esigenze nella post elaborazione nelle produzioni cinematografiche.





Il DJI PROSSD da 1 TB incluso offre una velocità di scrittura fino a 1100 MB/s e una velocità di lettura fino a 900 MB/s e può essere collegato direttamente a un computer tramite cavo USB-C per garantire una pratica condivisione dei file e flussi di lavoro.





Piattaforma per il volo di precisione ad alta mobilità con modalità intelligenti



Inspire 3 integra la tecnologia di posizionamento RTK ad alta precisione già utilizzata in settori come l'architettura e il rilevamento per fornire una precisione di livello centrimetrico.[7] L’RTK rende i voli più stabili e la pianificazione delle rotte di volo più accurata, migliorando significativamente l'efficienza creativa.





Il sistema 3 GNSS integrato (GPS + Galileo + BeiDou) è alimentato da antenne ceramiche RTK a doppio strato integrate e garantisce manovre di volo precise anche in scenari complessi. Attivando una rete RTK [8] o configurando una Stazione mobile D-RTK 2[9], gli utenti potranno ottenere un posizionamento estremamente preciso senza dover installare moduli aggiuntivi. Queste forniscono a Inspire 3 anche l'orientamento interno, eliminando la necessità di effettuare la calibrazione della bussola nella maggior parte degli scenari.





Inoltre, questa funzione abilita anche la nuovissima funzione Waypoint Pro, che consente la pianificazione delle rotte di volo e delle riprese con un'ampia gamma di impostazioni personalizzate. Che tu stia riprendendo da solo o in una troupe professionale, sfrutta Waypoint Pro per padroneggiare scene complesse.





Inspire 3 offre le seguenti opzioni Waypoint Pro





Rotte di volo ripetibili: offre ai piloti il pieno controllo di rotte di volo ripetibili con precisione e mantiene tutti i parametri preimpostati come altitudine, velocità, angolo dello stabilizzatore e impostazioni della fotocamera. Ripetere la stessa missione di volo consente ai videomaker di eseguire one-take difficili o di volare nello stesso luogo in momenti diversi per creare timelapse di lunga durata, ottenendo transizioni come passare dal giorno alla notte o da una stagione all'altra.

Dolly 3D: può simulare una gru, una cablecam o un dolly di un set cinematografico, spingendosi ben oltre i limiti di tali dispositivi. Questa funzione consente agli utenti di creare un percorso di movimento aereo in cui il velivolo può spostarsi avanti e indietro lungo il percorso, con velocità regolabile e controllo completo dello stabilizzatore in base alle esigenze della ripresa. Ciò rende movimenti cinematografici complessi della fotocamera più pratici ed efficienti e può fornire effetti visivi incredibili.

Il trolley di nuova concezione è dotato di una maniglia estensibile, 2 maniglie laterali e 4 ruote di movimento a 360°, che ne facilitano il trasporto.

Le nuove eliche pieghevoli a sgancio rapido sono facili da riporre e non richiedono la reinstallazione prima di ogni volo.

Il nuovo cinturino e il supporto del radiocomando RC Plus garantiscono riprese pratiche ed efficienti.

La nuovissima stazione di ricarica per batterie pieghevole offre un equilibrio ottimale tra efficienza di ricarica e dimensioni di archiviazione. Può contenere 8 batterie e può caricare contemporaneamente due batterie al 90% in soli 35 minuti in modalità di ricarica rapida e al 100% in soli 160 minuti[12]. La porta USB-C da 65 W inclusa può essere utilizzata anche per caricare un RC Plus.

Obiettivo DJI DL 18 mm F2.8 ASPH (nuovo) per 1.359 €

Obiettivo DJI DL 24/35 mm F2.8 LS ASPH per 1.499 €

Obiettivo DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH per 1.399 €

Set di filtri ND DJI per 399 €

Chiave di licenza per Apple ProRes RAW per 1.009 € e disponibile per l’acquisto solo su store.dji.com

Radiocomando DJI RC Plus per 1.515 €

Kit di supporto per cintura di DJI RC Plusper 79 €

Stick di controllo regolabili in altezza per DJI RC Plus per 19 €

Eliche pieghevoli a sgancio rapido per DJI Inspire 3 (coppia) per 69 €

Eliche pieghevoli a sgancio rapido per alta quota per DJI Inspire 3 (coppia) per 89 €

Paraeliche per DJI Inspire 3 per 329 €

Batteria intelligente DJI TB51 per 349 €

Stazione di ricarica per Batterie intelligenti DJI TB51 per 809 €

Cavo CA per Stazione di ricarica per Batterie intelligenti DJI TB51 per 19 €

DJI PROSSD 1TB per 749 €

Stazione mobile D-RTK 2 per 3.030 €

Stazione mobile GNSS ad alta precisione D-RTK 2 - Treppiede per 220 €

Cavo per adattatore di alimentazione per Stazione mobile D-RTK 2 per 50 €

Cavo LAN per Stazione mobile D-RTK 2 per 35 €

La nuova funzione Spotlight Pro si basa su potenti algoritmi di apprendimento automatico e offre ai piloti il riconoscimento e il tracciamento di un singolo oggetto, che consente loro di concentrarsi interamente sul volo, mentre la fotocamera stabilizzata rimane automaticamente focalizzata sul soggetto. Ciò consentirà loro di effettuare riprese complesse, anche in modalità di controllo singolo.Il sistema di rilevamento omnidirezionale più avanzato ad oggi nel settoreInspire 3 è dotato di 9 sensori di visione, che abilitano un efficiente sistema di rilevamento omnidirezionale in grado di rilevare ostacoli in tutte le direzioni e fornire una protezione completa durante il volo.Inspire 3 presenta una nuova funzione personalizzabile per garantire una maggiore sicurezza di volo e una maggiore libertà creativa. Il rilevamento degli ostacoli in orizzontale, verso l'alto e verso il basso può essere abilitato o disabilitato in modo indipendente, ed è possibile impostare manualmente un avviso di distanza degli ostacoli per adattarsi a diversi scenari.Quando l'aggiramento attivo è disattivato, gli utenti possono comunque visualizzare la distanza da un ostacolo sul display di navigazione in tempo reale, e ricevere un avviso audio quando un ostacolo si trova all'interno di una distanza prestabilita senza che l'aeromobile esegua automaticamente l’aggiramento. Ciò offrirà nuove possibilità ai team di professionisti che desiderano ottenere linguaggi fotografici più complessi.FPV con visione notturna ultra grandangolare per riprese in ogni scenarioInspire 3 offre un nuovissimo obiettivo FPV ultra grandangolare con FOV di 161° e un sensore per la visione notturna da 1/1.8 pollici, con dimensioni dei pixel di 3 µm e feed live fino a 1080p/60fps, che garantisce una visione stabile con latenza ultra bassa, garantendo sicurezza di volo sia di giorno che di notte.Trasmissione O3 Pro e controllo di precisione perfetti per i set cinematograficiCon un salto generazionale in termini di distanza di trasmissione, latenza e stabilità complessiva rispetto al suo predecessore, la nuova trasmissione O3 Pro di Inspire 3 consente una distanza di trasmissione fino a 15 km con un singolo controller e fino a 12 km in modalità a doppio controllo[10]. Il feed live affidabile e di alta qualità fino a 1080p/60fps ha una latenza ultra bassa di 90 ms. Per la prima volta, sono supportati anche i feed live in 4K/30fps con distanza di trasmissione ridotta di 5 km, per soddisfare la necessità di output ultra-HD e livestreaming sui set.Grazie alla modalità a doppio controllo, due radiocomandi possono ora ricevere i link di trasmissione e controllo dal drone in modo indipendente, consentendo al pilota e all'operatore dello stabilizzatore di trovarsi in posizioni diverse sul set.Inspire 3 viene fornito con il radiocomando DJI RC Plus, dotato di schermo da 7 pollici ad alta luminosità da 1.200 nit, perfetto anche in condizioni di luce solare intensa. La batteria interna fornisce 3,3 ore di autonomia e si estende fino a 6 ore con una batteria esterna WB37 sostituibile durante le operazioni. Dispone inoltre di una porta di uscita HDMI, insieme a pulsanti personalizzabili e quadranti sulla parte anteriore, posteriore e superiore, che consentono operazioni rapide e intuitive. L'app DJI Pilot 2 pre installata per Inspire offre agli utenti un avvio rapido e un'interfaccia utente intuitiva con funzioni facilmente accessibili, come il sistema di gestione della salute integrato.Integrazione con l’ecosistema DJI ProUno degli obiettivi principali di Inspire 3 è garantire la sua perfetta integrazione nei set cinematografici professionali. È dotato di supporto Timesync tramite un jack da 3,5 mm, per un controllo ad alta precisione sui set. Quando si ha a che fare con riprese multiple da più fotocamere, la sincronizzazione dei timecode rende il processo di editing molto più semplice ed efficiente.Inspire 3 può essere associato a un RC Plus e a un Monitor remoto ad alta luminosità. Il monitor diventa così un collegamento all'ecosistema DJI Pro, offrendo compatibilità con prodotti come le Impugnature per DJI 4D e DJI Master Wheels. In questo modo, può fornire un'esperienza di controllo dello stabilizzatore alla pari di Ronin 2, per soddisfare le esigenze operative dei cineastiIl DJI Follow Focus a 3 canali può anche essere collegato al RC Plus per abilitare la messa a fuoco da remoto e il controllo dell'iride sulla fotocamera Zenmuse X9-Air.Padroneggia le riprese con nuovi accessori avanzatiDJI Care ProDJI Care Pro è ora disponibile per DJI Inspire 3, per fornire una protezione completa per i danni accidentali. Viene fornito un numero illimitato di riparazioni gratuite entro il limite di copertura per danni causati dall'acqua, danni da caduta, uso improprio e altri incidenti, insieme a due sostituzioni gratuite di nuove batterie ogni anno e la copertura Flyaway.Il piano annuale di DJI Care Pro (per DJI Inspire 3) a 1.899 € offre un limite di copertura di 11.000 € per un anno. Il piano biennale di DJI Care Pro (per DJI Inspire 3) a 3.599 € offre un limite di copertura di 22.000 € per 2 anni. Una copertura Flyaway all'anno ti permetterà risparmiare 9.619 € per ogni sostituzione.Prezzo e disponibilitàDJI Inspire 3 sarà disponibile per l’acquisto entro la fine di giugno su dji-store.it e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 15.119 €. La combo include il velivolo DJI Inspire 3, la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air, il radiocomando RC Plus, 6 Batterie intelligenti TB51, Stazione di ricarica, PROSSD da 1 TB, trolley, 3 eliche pieghevoli a sgancio rapido (coppia), contenitore da trasporto per obiettivo, cinturino per RC Plus e molto altro ancora.Saranno inoltre disponibili per l'acquisto ulteriori accessori come:

