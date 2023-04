AEROBIE PRO RING: IL DISCO DEI RECORD PER IL DIVERTIMENTO E IL FITNESS OUTDOOR

Appassionanti sfide e incredibili giochi di cattura con gli anelli della linea Aerobie firmata Spin Master per praticare attività fisica all’aria aperta in assoluta sicurezza

Aerobie Pro Ring, il disco che detiene il Guinnes World Record grazie alla sua gittata di ben 406 metri, è un frisbee pronto a conquistare tutti gli italiani appassionati di attività all’aria aperta, offrendo performance spettacolari con il suo design aerodinamico. Pensato per percorrere grandi distanze e permettere ad ogni giocatore di personalizzare il proprio stile di lancio, Aerobie è facile da afferrare e grazie ai suoi bordi in gomma morbida garantisce un gioco facile e sicuro, adatto a tutte le età.

L’inventore di questo incredibile anello volante è Alan Adler, docente di ingegneria di Stanford, che negli anni ’70 decise di migliorare le performance dei popolari dischi volanti dell'epoca. Gli obiettivi erano: maggiore precisione, stabilità e aerodinamicità. Affascinato e ispirato dai resoconti di micidiali armi indiane e arti marziali, Alan rivolse la sua attenzione alla forma ad anello. Dopo anni di ricerca e dopo aver testato diversi modelli, nel 1984 Alan creò l’Aerobie che tutti oggi conosciamo, con le sue eccezionali caratteristiche di volo, in grado di scivolare nell'aria con assoluta facilità rendendo semplice per chiunque padroneggiare incredibili lanci per emozionanti giochi di cattura!

Grazie al suo volo aggraziato e diretto arriva due volte più lontano della maggior parte dei frisbee convenzionali, mentre il diametro di 33cm e il bordo morbido lo rendono incredibilmente stabile, facendolo rimbalzare facilmente su potenziali ostacoli senza danneggiarsi. Inoltre, con le sue dimensioni ridotte, si può riporre comodamente nello zaino, ma soprattutto, con l’inizio della bella stagione, è da considerare come un vero e proprio sport da praticare all’aperto, un sano fitness outdoor che funge da valida alternativa alla palestra: un toccasana per il corpo e la mente.

Oltre ad Aerobie Pro Ring la linea Aerobie si compone di altri dischi di forme e colori diversi lanciati dall’azienda produttrice Spin Master . Tra questi, l’ Aerobie Orbiter Boomerang , dalla forma triangolare e dal diametro di 25,4cm, facile e veloce da usare, in tre diversi colori: giallo , arancione e rosa . E, per un’esperienza ancora più sorprendente, l’ Aerobie Pro Blade di colore viola , semplice da lanciare e riprendere, perfetto sia per i mancini che per i destri. Una facile e spassosa modalità di gioco pronta ad essere sperimentata all’aria aperta !

