Cyberpunk 2077: nuova modalità Ray Tracing Overdrive

Cyberpunk 2077: l’anteprima della nuova modalità Ray Tracing: Overdrive è ora disponibile e l’adozione del DLSS continua!

NVIDIA ha da poco rilasciato la tanto attesa anteprima del Ray Tracing: Overdrive Modecon Cyberpunk 2077, un’esperienza di gioco senza paragoni per coloro che possiedono una GeForce RTX Serie 40 grazie alla straordinaria potenza del DLSS 3 Frame Generation.

L’adozione del DLSS continua la sua espansione a un ritmo sempre più rapido:Everspace 2 e LEAP sono usciti di recente dall’accesso anticipato con il supporto del DLSS 2, mentreLike a Dragon: Ishin! ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2.

Una Night City super illuminata grazie al Full Ray Tracing

Cyberpunk 2077 di CD PROJEKT RED è già uno dei giochi tecnologicamente più all’avanguardia disponibili sul mercato e utilizza diverse tecniche di ray-tracing per renderizzare in modo incredibilmente dettagliato un’enorme città del futuro. Ma, ancora una volta, Cyberpunk 2077 è riuscito a elevare gli standard attraverso il rilascio dell’anteprima della versione conRay Tracing: Overdrive Mode, dove viene introdotto il ray tracing completo, noto anche comepath tracing.

L'anteprima tecnologica della modalità Ray Tracing: Overdrive Mode non è altro che un assaggio di ciò che il futuro del ray tracing completo prospetta, e per questo motivo stiamo collaborando a stretto contatto con CD PROJEKT RED per apportare ulteriori miglioramenti, correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni.

Riflessi, ombre, occlusione ambientale e tanto altro è stato ottimizzato, offrendo così una panoramica più attuale del futuro della grafica dei videogiochi.Cyberpunk 2077 utilizza il DLSS 3 di NVIDIA per aumentare le prestazioni dei giocatori GeForce RTX, consentendo loro di vivere la Night City in ray-tracing.

L'intervista con CD PROJEKT RED

Per approfondire la nuova modalità, abbiamo parlato con Jakub Knapik, Vice President e Global Art Director di CD PROJEKT RED.

“Il Path Tracing è da anni uno dei principali algoritmi di illuminazione utilizzati nel rendering offline. La combinazione delle GeForce RTX Serie 40 e del DLSS 3, ci ha permesso di portare le meraviglie offerte dalle GPU next-gen di NVIDIA nella grafica in tempo reale.”

Per leggere l'intervista completa, è possibile visionare il nostro articoloCyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive Mode o guardare il nostro video esplicativo.

RTX ON: i giocatori GeForce adottano Ray Tracing & DLSS

Nel 2018, NVIDIA dato il via a una vera e proprio rivoluzione nel settore del gaming e non solo, grazie al lancio delle schede grafiche GeForce RTX di prima generazione. Sin dall'uscita dei primi videogiochi tanti anni fa, l'illuminazione è stata falsificata, così come sono stati impiegati vari hack per approssimare ombre, riflessi e altre caratteristiche del mondo reale. GeForce RTX ha reso ilreal-time ray tracing una realtà, consentendo agli sviluppatori di renderizzare in modo realistico riflessi e illuminazione, rendendo così i giochi ancora più coinvolgenti e divertenti. In aggiunta, grazie all’introduzione del DLSS 1.0, NVIDIA ha inventato una tecnologia rivoluzionaria in grado di accelerare i frame rates.

Nel 2018 c'erano 4 giochi RTX e solo il 37% dei giocatori GeForce RTX aveva attivato il ray tracing e solo il 26% il DLSS 1.0.

Cinque anni dopo, NVIDIA ha introdotto la terza generazione di RTXcon il lancio delle schede grafiche GeForce RTX Serie 40 . Ora, il DLSS 3 migliora le prestazioni in ben 30 giochi grazie anche a AI-accelerated Frame Generation. Il DLSS 2 accelera i frame rate in oltre 280 giochi e app con una qualità dell'immagine altrettanto buona, se non addirittura migliore del rendering TAA con risoluzione originale. NVIDIA Reflex riduce la latenza del sistema per un'esperienza più reattiva e divertente in più di 70 giochi. E nuove tecnologie comeShader Execution Reordering (SER) eOpacity Micromaps (OMM),NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI), eRTX Global Illumination (RTXGI)consentono agli sviluppatori di creare incredibili effetti ray-traced con frame rate performanti e con molto meno sforzo.

Tra i gamers, i passi avanti che ha fatto RTX sono ben noti, difatti molte delle ultime integrazioni apportate sono utilizzate dalla maggior parte dei proprietari RTX. Tra i milioni dei possessori di desktop GPU GeForce RTX, ben l'83% dei giocatori della Serie 40 ha abilitato il ray tracing e il 79% dei giocatori con Serie 40 ha migliorato le prestazioni con DLSS in tutti i giochi RTX.

La popolarità e l'adozione di tecnologie come ray tracing e DLSS hanno superato tante altre innovazioni, come la modalità 4K, che viene utilizzata dal 28% dei giocatori, o come i monitor di gioco 144Hz ad alta frequenza di aggiornamento, che sono utilizzati dal 62% di proprietari di desktop GeForce RTX Serie 40.

Ancora più succulenti giochi DLSS!

Everspace 2 uscito in accesso anticipato per supporto DLSS 2 (disponibile ora)

uscito in accesso anticipato per supporto DLSS 2 (disponibile ora) High on Life che ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2 (disponibile ora)

che ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2 (disponibile ora) LEAP uscito in accesso anticipato per supporto DLSS 2 (disponibile ora)

uscito in accesso anticipato per supporto DLSS 2 (disponibile ora) Like a Dragon: Ishin! che ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2 (disponibile ora)

Con oltre 280 giochi e applicazioni ottimizzate DLSS, è chiaro che questa tecnologia di NVIDIA si stia espandendo a un ritmo sempre più serrato.Infatti, il DLSS 3 sta attualmente arrivando su altri30 giochi e, nei sei mesi successivi al lancio, è stato registrato un tasso di adozione 7 volte superiore a quello del precedente DLSS 2.

