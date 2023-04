5 Modi migliori per aumentare il metabolismo

In parole povere, il metabolismo è la quantità di energia o di calorie di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare ogni giorno. Più il metabolismo è veloce, più calorie o energia si bruciano durante le attività quotidiane.

Quando questo processo di generazione, immagazzinamento e trasmissione di energia non funziona correttamente, il corpo può diventare vulnerabile agli squilibri metabolici, che possono portare a problemi di salute.

Il diabete è un classico esempio dell'incapacità dell'organismo di metabolizzare correttamente gli zuccheri nel sangue.

Mantenere il metabolismo ad un ritmo sano è molto importante per le funzioni quotidiane. L'esercizio fisico e l'allenamento della forza svolgono un ruolo fondamentale nell'aumentare il tasso metabolico e nel mantenere il peso, soprattutto con l'avanzare dell'età.

Il metabolismo di un uomo è di solito più veloce del 10-15% rispetto a quello di una donna, soprattutto perché gli uomini hanno più massa muscolare. Quindi, purtroppo, le donne devono lavorare un po' di più per ottenere gli stessi risultati.

Qui abbiamo condiviso i cinque consigli per aumentare il metabolismo:

1. Esercitarsi di più

Add interval training to your cardio routine and burn more calories in less time. For example, run for a minute, then walk for two minutes. Repeat this pattern for 20 to 30 minutes.

2. Mangiare cibi brucia-grassi

È stato dimostrato che ingredienti brucia-grassi come le proteine, i peperoni piccanti e il tè verde fanno aumentare il metabolismo.

Consumate una qualche forma di questi alimenti, soprattutto proteine, a ogni pasto.

Le proteine sono particolarmente importanti: richiedono più calorie per essere digerite rispetto ad altri alimenti e aiutano il corpo a costruire tessuto muscolare magro che brucia i grassi.

Ingredienti come il tè verde e il caffè verde sono spesso utilizzati nelle prodotti per dimagrire velocemente, quindi non dimenticate di aggiungerli anche alla vostra dieta.

3. Allenamento con i pesi

Se si aggiunge massa muscolare al corpo, si possono bruciare più calorie a riposo. Assicuratevi di scegliere una routine di forza totale del corpo.

4. Non saltate i pasti, soprattutto la colazione

È necessario mantenere il forno acceso e si bruciano calorie quando si digerisce il cibo. Evitate di saltare i pasti, soprattutto l'avena.

5. Dormire bene ogni notte

Alcuni studi hanno dimostrato che la mancanza di sonno influisce sull'attività del lobo frontale del cervello, riducendo il controllo degli impulsi e la capacità decisionale.

Il sonno regola anche gli ormoni della fame, ovvero la grelina e la leptina. Per evitare di mangiare troppo, assicuratevi di dormire almeno 7-9 ore ogni notte.

Fonte immagine : freepik

