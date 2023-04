Polaroid - Now e Now+ Gen 2 i-Type

Now e Now+ Gen 2 i-Type, le più evolute fotocamere istantanee firmate Polaroid

L’azienda presenta la seconda generazione del suo celebre modello di macchina fotografica analogica istantanea per regalare scatti ancora più emozionanti.

Polaroid Now, la fotocamera istantanea analogica che nel 2020 ha riportato in auge il leggendario marchio olandese, si evolve e si presenta in due nuove declinazioni: Now Generation 2 i-Type e la Now+ Generation 2 i-Type. Plasmate sull’essenza della fotografia analogica instantanea inventata da Polaroid, imperfetta ma allo stesso tempo in grado di affascinare anche le nuove generazioni di fotografi, entrambe portano in dote importanti novità.

La realizzazione con materiali riciclati al 40%, la modalità di ricarica della batteria integrata agli ioni di litio tramite cavo USB Type-C da 1,2 metri e la compatibilità con i film Polaroid 600, oltre che con gli i-Type, sono le principali caratteristiche che distinguono i due nuovi modelli da quelli che li hanno preceduti. Pensate per dare il meglio di sé in tutte le situazioni e capaci di restituire immagini uniche e irripetibili, da esporre in bacheca o conservare nell’album dei ricordi, Polaroid Now Generation 2 i-Type e Now+ Generation 2 i-Type sono pensate per consentire, a chi le utilizza, di superare i propri limiti creativi.

Ancora più affascinanti, colorate e creative

Belle da vedere, grazie a un design che coniuga il classico con il moderno e ai colori sempre alla moda.

Se Polaroid Now Generation 2 i-Type è disponibile in quattro varianti di colore classiche (bianco e nero, nero, rosso e blu), la Now+ Generation 2 punta sul bianco, sul nero e su un insolito e piacevole verde foresta.

Entrambe le fotocamere si avvalgono di uno speciale obiettivo a selezione automatica che distingue i ritratti dalle fotografie d’insieme. Il sistema autofocus a due zone infatti, attivo su tutte e due i modelli, riconosce e gestisce i soggetti posti a distanze comprese fra 0,4 m e 1,3 m (Zona 1, primo piano, lunghezza focale equivalente di 40mm) e quelli tra 1 m e l’infinito (Zona 2, standard, lunghezza focale equivalente di 35mm).

Le altre caratteristiche che accomunano i modelli Now e Now+ Generation 2 sono: il flash intelligente integrato che riconosce le scene e restituisce il miglior livello di illuminazione (anche in controluce), l’autoscatto e la doppia esposizione per immagini creative e originali. È stata migliorata anche la durata della batteria agli ioni di litio integrata e ricaricabile. Ora, con una sola carica si possono scattare fino a 120 foto con pellicole Polaroid 600 e Polaroid i-Type.



Il modello Now+ Gen 2 dispone della tecnologia di connessione Bluetooth mediante l’app Polaroid compatibile con i sistemi Android e iOS. Questa permette di sbloccare particolari funzioni della fotocamera: controllo a distanza, priorità di apertura, attivazione del suono nonché l’effetto Light Painting per immagini “disegnate” con la luce. Inoltre offre in più un set di filtri colorati e creativi, per scatti decisamente più ricercati e in grado di liberare il carattere di ogni utente. Contenuti in un pratico astuccio che ne facilita il trasporto, i nuovi filtri consentono di applicare alle fotografie l’effetto starbust, una vignetta rossa e le dominanti dell’arancio, del blu e del giallo. Oltre ai filtri, completa la dotazione di Now+ Generation 2 l’attacco.

Prezzo e disponibilità

Polaroid Now Generation 2 i-Type e Polaroid Now+ Generation 2 i-Type sono distribuite in Italia da Nital

