FUNKO ANNUNCIA I NUOVI PRODOTTI A TEMA STAR WARS ALLA STAR WARS CELEBRATION EUROPE 2023

Con tanto di stand dedicato e un interessantissimo panel, Funko è stato uno dei protagonisti della Star Wars Celebration Europe che si è tenuta dal 7 al 10 di aprile all’ExCel di Londra e che in quattro giorni ha ospitato decine di migliaia di fan. Il 9 aprile, in collaborazione con Lucasfilm, Funko ha presentato il suo primo panel a una Star Wars Celebration, Funko: Collect Across the Galaxy, in cui sono stati celebrati gli show più amati ed è stato fatto un annuncio in anteprima mondiale. Condotto dalla star di The Mandalorian, Emily Swallow, sono stati presentati prodotti di Funko, Funko Games e Loungefly.





STAR WARS BITTY POP!

Il primo annuncio, in esclusiva mondiale, è stata l’attesissima linea di Star Wars dei Bitty Pop!, una nuova dimensione miniaturizzata del collezionismo, dedicata i personaggi di Star Wars: Una nuova speranza. Ispirati ai famosi Funko Pop!, i Bitty Pop! saranno disponibili questa estate con future espansioni in arrivo.

STAR WARS RIVALS: FUNKO GAMES

Star Wars Rivals, è un nuovo gioco di carte espandibile di strategia di Funko Games che promette ore di divertimento all’interno di ogni era della galassia di Star Wars. Si è tenuta una prevendita limitata del gioco alla Star Wars Celebration, ma il set Premier e le Espansioni di Star Wars Rivals potranno essere acquistati da giugno in esclusiva in tutti i negozi Game, per poi diventare disponibili nei futuri mesi del 2023 in UK, Francia, Germania e Spagna.

STAR WARS LOUNGEFLY

Un esclusivo zaino Loungefly a tema Star Wars e il portafoglio in coordinato dedicati alla “Armaiola” (The Mandalorian) sono stati indossati sul palco da Emily Swallow, che interpreta il personaggio nella serie live-action di successo su Disney+. Il set è ora disponibile in esclusiva su funkoeurope.com. Inoltre, è stato mostrato per la prima volta un nuovo zaino a tema Darth Vader con un design innovativo ispirato all’iconico elmo del Sith Lord!

