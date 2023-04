Sony - nuovo firmware per le videocamere FX3 e FX30

Sony ha annunciato oggi il lancio di nuovi aggiornamenti firmware per la videocamera digitale full-frame FX3 e la videocamera digitale Super 35 FX30, studiati per offrire ai filmmaker funzionalità cinematografiche e sistemi di connettività ulteriormente ottimizzati. Sin dal debutto, il modello FX3 ha riscosso grande consenso tra chi opera nella produzione di film e serie TV e tra i filmmaker indipendenti. Oggi, grazie ai feedback della community, Sony è lieta di offrire nuovi aggiornamenti destinati al mondo del filmmaking di fascia alta. FX3 Versione 3.00 e FX30 Versione 2.00 integrano ora alcune funzioni fortemente richieste, ad esempio la possibilità di filmare con risoluzione DCI 4K a 24.00p (4096 x 2160) ii con il nuovo formato XAVC S-I DCI 4K (17:9).

“Nel campo del filmmaking, la FX3 è una compagna perfetta per VENICE. La resa e la precisione dei colori sono infatti comparabili ai livelli offerti dalla “sorella maggiore”, VENICE. Ho usato la FX3 in parecchi dei miei ultimi lavori e sono sempre rimasto piacevolmente sorpreso dai risultati. Sono davvero curioso di vedere cos’altro è in grado di offrire”, afferma Checco Varese ASC, direttore della fotografia già vincitore di un Emmy.

In aggiunta alla funzionalità True 24p, FX3 Versione 3.00 e FX30 Versione 2.00 aggiungono il supporto agli obiettivi anamorfici con desqueeze i 1.3x e 2.0x. Non solo: FX3 Versione 3.00 introduce anche la compensazione dell’effetto “breathing”. Utilizzata con ottiche compatibili iii , la compensazione dell’effetto “breathing” riduce al minimo le variazioni che si verificano nell’angolo di campo quando il punto di messa a fuoco si sposta. Un’ulteriore compensazione si può ottenere in post-produzione con le applicazioni Catalyst Prepare/Browse e il plug-in Catalyst Prepare.

Gli aggiornamenti migliorano inoltre la facilità d’uso delle videocamere, offrendo ad esempio la possibilità di passare dalle modalità Standard Movie e S&Q Motion semplicemente premendo un pulsante. La denominazione dei file è stata allineata a quella delle telecamere di punta CineAlta, quali FX9, VENICE e VENICE 2, allo scopo di agevolare il workflow, soprattutto nei progetti che vedono l’impiego della FX3/FX30 come camera B o Civ

Il nuovo aggiornamento del firmware offre il collegamento immediato agli smartphone e si integra con la nuova piattaforma Creators’ Cloud v di Sony per utenti singoli. Creators’ Cloud offre app e servizi ottimizzati, dallo shooting alla collaborazione con altri creator in tutto il mondo. Fresca di lancio, Creators’ Appvi permette a chiunque abbia un account sulla piattaforma Creators’ Cloud di trasferire foto e filmati dalla videocamera al proprio telefono per poi caricarli con grande facilità sul cloud, oltre a offrire la funzione di gestione a distanza dell’apparecchio.

Disponibilità

Il nuovo aggiornamento FX3 Versione 3.00 e FX30 Versi

