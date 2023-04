KABOOM: Super Bomberman R 2 in arrivo a settembre

Disponibile ora in preordine! Preparatevi a sperimentare il divertimento esplosivo per eccellenza nella nuova Battle Mode “Castle” 1 vs 15.









Konami annuncia oggi che l’esplosivo party game SUPER BOMBERMAN R 2 (SBR2) sarà disponibile in tutto il mondo dal 14 settembre. Con il maggior numero di contenuti in-game della serie, in SBR2 vi unirete ai Bomberman Brother per vivere una nuova avventura single-player e salvare la galassia dalla perfida Dark Moon, e diventerete l'anima della festa con la nuova Battle Mode!

I fan possono effettuare il preordine da oggi e visitare lo Store Ufficiale Konami per nuovi prodotti ispirati a SBR2.





BATTLE MODE:

Castle : Combattete online in match asimmetrici 1 vs 15 in questa nuova battle mode attacco vs difesa! Il giocatore in difesa avrà il compito di creare una mappa e piazzare trappole difensive per rallentare l’offensiva. Il giocatore in difesa avrà a disposizione diverse opzioni: terreni, muri, espedienti difensivi e l'aiuto di nuovi personaggi chiamati "Ellon". Chi attacca dovrà superare gli ostacoli creati dal difensore per raggiungere tutti i forzieri e vincere così la battaglia!

: Questa caotica modalità prevede 64 giocatori in contemporanea, ma solo uno potrà aggiudicarsi la vittoria. Conquistate la fama in questa classica battle royal dominando il campo di battaglia Grand Prix : Gareggiate per ottenere cristalli e sbaragliare gli avversari. Le battaglie a squadre sono un vero spasso in questa modalità.

: Gareggiate per ottenere cristalli e sbaragliare gli avversari. Le battaglie a squadre sono un vero spasso in questa modalità. Standard: Torna l'amata classic battle mode di SUPER BOMBERMAN R 1 e SUPER BOMBERMAN ONLINE.

Giocate, create e condividete nuovi stage!

Lo "Stage Editor" è un inedito e potente strumento che consentirà ai giocatori di creare i propri stage per la nuova “Castle” Battle Mode e di condividerli online. La quantità di stage da scoprire e dominare sarà illimitata in SBR2!

La storia degli 8 Bomberman Brother e dei loro nuovi amici Ellon!

L'astronave Black Moon devasta la galassia distruggendo città e pianeti. La minaccia incombe, riusciranno gli 8 Bomberman Brother e i loro nuovi amici, gli Ellon, a salvare l'universo e a mantenere la pace?

SBR2 supporterà il crossplay e sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch (prezzo consigliato €49.99).

La versione digitale sarà disponibile dal 13 settembre, quella fisica dal 14 settembre.

