Silica - nuovissimo RTS/FPS futuristico nato in Bohemia Incubator

Bohemia Interactive è lieta di annunciare una nuova IP: Silica, crossover RTS/FPS ambientato sul pianeta Baltarus, situato a migliaia di anni luce dalla Terra. In Silica, i giocatori potranno scegliere di giocare come comandante in modalità RTS o come soldato di fanteria in modalità FPS e controllare unità, veicoli e i loro arsenali. La missione su questo pianeta apparentemente arido è semplice: individuare e raccogliere il Balterium, un elemento dall’enorme potenziale non sfruttato che può garantire la sopravvivenza della civiltà umana per le generazioni a venire! Silica è il primo titolo nato da Bohemia Incubator, nuova divisione di Bohemia Interactive che ha l'obiettivo di aiutare i team indie a sviluppare e presentare i lorogiochi a un pubblico globale. Silica entrerà presto in Early Access su Steam.

Silica è stato creato principalmente da un unico sviluppatore: Martin "Dram" Melichárek. Il suo nome potrebbe suonare familiare ai fan di Bohemia Interactive, Martin, infatti, è stato lo sviluppatore principale di Take On Mars. La sua prima idea di Silica risale al 2008. Ora, grazie a Bohemia Incubator, il suo sogno è finalmente diventato realtà.



Il gioco sarà presto disponibile in Early Access su Steam, l’accesso anticipato si protrarrà per 9-12 mesi. Nel corso dell'anno sono già previsti diversi major update.



Comandate dall'alto o fatevi strada sul campo di battaglia

Silica è un coinvolgente mix di sparatutto in prima persona e strategia in tempo reale, con tutte le caratteristiche proprie di questi due generi. Il gioco lascia ai giocatori la libertà di scegliere, senza alcuna costrizione.



Se preferite avere gli stivali pieni di sabbia, sentire il sibilo dei proiettili e trovarvi faccia a faccia con minacciose fauci aliene, la fanteria è ciò che fa per voi. Non solo soldati a piedi, ma anche veicoli, tra cui il colossale Harvester, il veloce Light Quad o l'insidioso Siege Tank, solo per citarne alcuni. Se invece la vostra passione è quella di masticare metallo, allora la fazione degli alieni è quella che dovreste scegliere. Caratterizzata da una mente alveare, come parte di questa fazione potrete spostare la vostra coscienza tra diverse creature come il furtivo Crab, l'agile Hunter o il corazzato Goliath.



Per chi preferisce comandare le proprie forze a distanza, nella relativa sicurezza dell’orbita, lo stimato ruolo di Comandante li attende. Schierate gli Harvester nei campi di silice, nascondendo le preziose risorse che cercate. Costruite e posizionate strutture immense per produrre e inviare unità che domineranno il campo di battaglia.



Tre modalità tra cui scegliere

Il gioco offre numerose modalità di gioco. Strategia: la modalità di gioco principale di Silica. In questa modalità, i giocatori combattono per il dominio costruendo strutture e avamposti, raccogliendo risorse e abbattendo nemici. La modalità Strategia combina perfettamente elementi RTS e FPS ed è giocabile in qualsiasi combinazione, fino a un conflitto a 3 fazioni. La modalità Prospector funge da tutorial per Silica. Si tratta di un FPS che può essere giocato in single player o multigiocatore. I giocatori iniziano vicino a una capsula di atterraggio e avranno il compito di esplorare l'area alla ricerca di un campo di Balterium. Lungo il percorso incontreranno forze nemiche e dovranno completare tutti gli obiettivi per sopravvivere. La terza modalità - Arena - introduce un ambiente divertente e folle in cui i giocatori selezionano la loro unità preferita e si affrontano in un FPS sbilanciato.



Caratteristiche principali di Silica



Shooter in prima/terza persona con veicoli

6 location uniche

3 modalità coinvolgenti

Opzioni single player e multiplayer

5 classi di fanteria

11 veicoli

8 creature aliene

Controllo IA per comandante e unità



Bohemia Incubator: una nuova opportunità per gli sviluppatori indie

Storicamente, Bohemia Interactive non è stata associata solo allo sviluppo di giochi ma anche ad attività di publishing. Bohemia ha contribuito con successo al lancio di titoli di studi minori e di sviluppatori indie che hanno raggiunto il successo sul mercato globale.



"In questo senso, stiamo tornando alle nostre radici. Stiamo trasformando l'attuale Bohemia Incubator, che finora è servita come piattaforma per i nostri progetti interni, per studiare concetti interessanti, implementare nuove tecnologie e sviluppare giochi al di fuori delle nostre serie principali. Ma ora, nella sua nuova veste, stiamo aprendo Bohemia Incubator anche a sviluppatori di terze parti che stanno lavorando a progetti interessanti ma non dispongono delle necessarie risorse finanziarie e di publishing. Agli sviluppatori indie che vogliono unire le forze ed entrare in Bohemia Incubator, possiamo offrire oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di giochi e un know-how di alto livello, oltre a un’assistenza su più fronti. I progetti ammissibili devono aver raggiunto almeno lo stadio di prototipo giocabile", afferma Marek Španel, fondatore e CEO di Bohemia Interactive.



Bohemia Incubator ha lo scopo di contribuire a coltivare la scena dei giochi indie principalmente nella Repubblica Ceca e di aiutare gli sviluppatori di talento a realizzare il sogno di presentare con orgoglio i propri giochi al mondo. Silica è il primo titolo "nato" in questa nuova era di Bohemia Incubator.



