PUBG MOBILE celebra la nuova campagna Golden Moon: The Tides e la grande apertura del Bazar Golden Moon

PUBG MOBILE, , uno dei videogiochi mobile più popolari al mondo, celebra l'uscita di The Tides, una nuova avventura legata alla serie di campagne Golden Moon che segue il successo dello scorso anno. Sotto il bagliore della Luna d'Oro, si dipana una nuova storia che coinvolge una famiglia divisa, che si riunisce per combattere l'improvviso attacco di un nemico sconosciuto. Oltre a una linea narrativa completamente nuova, Golden Moon: The Tides porta con sé una nuova cassa Golden Moon, l'evento Moondrop Eterna e il Bazaar Golden Moon, che apre oggi e offre numerosi eventi e ricompense! Con la campagna di quest'anno, i giocatori avranno l'opportunità di sbloccare questi esclusivi set Golden Moon: Crescent Princess, Resplendent Prince e Moondrop Eterna.

A partire da oggi, i giocatori potranno collegarsi a PUBG MOBILEper assistere alla grande apertura del Bazaar Golden Moon! Questa sontuosa lobby è ricca di eventi, tra cui il Golden Moon Treasure, il Golden Moon Showdown, il Golden Moon Blessing, la Classifica di Popolarità e la Festa di Eid al-Fitr. I giocatori potranno ottenere una serie di ricompense esclusive, tra cui il Tide Soldier Set, che potrà essere conservato in modo permanente. I ricchi vantaggi del Bazaar Golden Moon saranno accessibili solo fino al 30 aprile, quindi non perdeteli!

Inoltre, fino al 14 aprile sarà disponibile la nuova cassa Golden Moon, contenente vari oggetti e ricompense, tra cui il set Crescent Princess e il set Resplendent Prince, oltre al set Golden Prince / Dancing Princess / Golden Trigger. I giocatori potranno anche partecipare all'evento Moondrop Eterna, che durerà fino al 26 aprile e includerà il set definitivo Moondrop Eterna, semplice ed elegante, e la nuova pistola modificabile M249.

Come parte dei festeggiamenti Golden Moon, PUBG MOBILE è onorato di collaborare con Synchron Stage Vienna per la realizzazione di un brano sinfonico originale: PUBG MOBILE | GOLDEN MOON: THE TIDES, e un video musicale di prossima uscita. Tramite il Bazaar Golden Moon, i giocatori potranno ottenere la musica in-game per conservarla permanentemente.

Altre News per: pubgmobilecelebranuovacampagnagoldenmoon