FUNKO DEDICA UN ESCLUSIVO POP A FAO SCHWARZ

Da oggi sarà possibile acquistare la figure in vinile nel primo negozio europeo di giocattoli più famoso al mondo in Piazza Cordusio a Milano e online su FAOSchwarz.it.

Da oggi, il corner Funko di Fao Schwarz si arricchirà di una new entry, l’esclusiva action figure della linea Funko Pop! dedicato al soldatino simbolo del negozio per celebrare i 160 anni dalla nascita del primo store.



Il Pop! sarà acquistabile esclusivamente nel negozio meneghino di Via Orefici 15 e online su FAOSchwarz.it, dove è possibile vivere la magia, grazie ai suoi tre piani e i 600 metri quadrati di superficie, in cui si intrecciano fantasia, curiosità e stupore. Un luogo del cuore non solo per i bambini, ma per tutti coloro che, in fondo, non hanno mai smesso di esserlo.





