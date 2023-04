L’Action-RPG FARSIDERS rifinisce il sistema di combattimento

GambitGhost Studio, uno studio di sviluppo pieno di anime appassionate e devote, annuncia che il suo prossimo titolo di debutto FARSIDERS è fuori su Kickstarter oggi.





FARSIDERS è un gioco di avventura in tempo reale top-down e hack-and-slash basato sulle leggende arturiane del mondo reale. Tutta l'azione story-driven è ambientata in un mondo cyberpunk futuristico, stilizzato, ricco di tecnologia e magia, dove i viaggi nel tempo sono uno degli elementi centrali della trama. I giocatori si avventureranno attraverso una storia intensa per incontrare eroi leggendari, scoprire nuove carte incantesimo, combattere ed eseguire varie abilità in combattimento contro cattivi di stampo storico, e salvare il mondo da questa nuova minaccia imminente.

Caratteristiche principali:

Scatena le tue abilità e affronta oltre 30 diversi tipi di nemici

Lotta contro emozionanti boss attraverso meccaniche uniche ed indimenticabili

Potenzia tecnologia e magia per diventare più forte e sopravvivere

Gli accessori delle armi daranno un aggiornamento unico con una conseguente nuova esperienza utente

Sblocca il flusso di energia magica chiamato Anima, e manipola questa energia usando l'etere, il contenitore magico sotto forma di albero di abilità

Diventa un Farsider e usa le carte Magia di Tellune - Raccogli più carte magia possibili e combinale con le tue armi Spectek preferite per adattarle al tuo stile di gioco e sconfiggere il tuo nemico con un colpo mortale!

FARSIDERS amplifica la tua esperienza di gioco con musica originale e assolutamente sbalorditiva composta da Laryssa Okada, uno degli incredibili audio producer di Halo! Ascolta qui https://soundcloud.com/ gambitghost-thailand

Guarda il trailer su YouTube: https://youtu.be/mk4Kgu5phtc

La campagna Kickstarter di FARSIDERS va dal 5 Aprile 2023 al 5 Maggio 2023.

