Metal: Hellsinger - Il DLC Dream of the Beast disponibile

Il leggendario roster di artisti dà il benvenuto a Cristina Scabbia e Will Ramos, mentre il gioco si arricchisce di nuovi outfit e di una nuova arma.



Metal: Hellsinger, pluripremiato FPS ritmico di The Outsiders e Funcom, rende oggi disponibile il suo primo DLC. Dream of the Beast aggiunge due nuove tracce grazie alle performance di Cristina Scabbia (Lacuna Coil) e Will Ramos (Lorna Shore), nuovi potenti outfit e una nuovissima arma.





Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=8N-YnkSc6N8



In Metal: Hellsinger, si attraversa l'inferno a suon di proiettili per riprendersi la voce dal diavolo in persona. Fate esplodere orde di demoni al ritmo di una colonna sonora originale molto apprezzata dalla critica.Con il DLC di oggi e la nuova funzione gratuita Song Selector, è possibile scegliere qualsiasi canzone (incluse quelle nuove) da riprodurre ad ogni livello. Poiché gameplay e musica sono due facce della stessa medaglia, questo aggiunge una nuova varietà a Metal: Hellsinger.Dream of the Beast espande ulteriormente il vostro arsenale aggiungendo una nuova arma e tre potenti outfit con modificatori speciali, tra cui scudi, guarigione o munizioni massime. Sentite il ritmo nelle vostre mani con la nuova mitragliatrice a quattro canne, un amalgama di paradiso e inferno.Dream of the Beast aggiunge una grande varietà attraverso contenuti che possono essere sperimentati da qualsiasi punto del gioco, sia da giocatori esperti che da neofiti. Il DLC è ora disponibile per PC, PlayStation 5, e Xbox X|S a 3,99€.

Altre News per: metalhellsingerdreambeastdisponibile