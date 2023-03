Horizon 5 e altri titoli si aggiornano a DLSS 2 e 3

NVIDIA DLSS: Horizon 5 riceve maggiori prestazioni grazie al DLSS 3, altri 5 titoli si aggiornano a DLSS 2 e nuovi update per gli sviluppatori





Con oltre 280 giochi e applicazioni ottimizzate con il DLSS, è chiaro che questa tecnologia di NVIDIA si stia espandendo a un ritmo sempre più serrato.Infatti, il DLSS 3 sta attualmente arrivando su altri 29 giochi e, nei sei mesi successivi al lancio, è stato registrato un tasso di adozione 7 volte superiore a quello del precedente DLSS 2. Dopo la GDC 2023, tutti gli sviluppatori hanno avuto accesso ai plug-in DLSS 3 e a NVIDIA Streamline per potenziare i propri giochi con innovative tecnologie IA.

Questa settimana, l'elenco dei giochi che supporteranno DLSS e che hanno ottenuto l’aggiornamento delle prestazioni continua ad ampliarsi conForza Horizon 5, Deceive Inc., Tchia, Gripper, Smalland: Survive the Wilds e Last of Us Part I.

In arrivo il DLSS 3 per Forza Horizon 5

Piloti diForza Horizon 5, accendete i motori!

A partire dall'8 novembre 2022, Il DLSS 2 ha permesso una buona performance di gioco su Forza Horizon 5, registrando che l'84% dei giocatori ha giocato in modalità DLSS attiva. Il nuovo aggiornamento di oggi aggiungerà anche il supporto a NVIDIA Reflex DLSS 3 che,se abilitato, consente alle GPU GeForce RTX 40 Series di superare la barriera dei 120 FPS a 4K con tutte le impostazioni di gioco settate al massimo.

Grazie al supporto di DLSS 3, DLSS 2 e NVIDIA Reflex, i giocatori di GeForce RTX potranno vivere l’esclusiva e più completa esperienza diForza Horizon 5, potenziata da ray-tracing e da incrementi di prestazioni basati sempre sull'intelligenza artificiale.

Cinque nuovi titoli con DLSS

Con i plug-in DLSS 2 disponibili sia per Unreal che per Unity e la documentazione dedicata agli aggiornamenti, disponibile pubblicamente alla pagina web di NVIDIA Developer, DLSS 2 può essere integrata ai giochi in un solo giorno, offrendo a milioni di giocatori GeForce RTX un'esperienza di qualità ben superiore. La possibilità di integrare facilmente la tecnologia DLSS 2 lo rende un'opzione irrinunciabile per gli sviluppatori, portando la tecnologia ad un’adozione rapida e di massa, dai titoli blockbuster tripla A ai piccoli produttori indipendenti.

I giochi DLSS 2 più recenti includono:

Deceive Inc. – Disponibile ora con DLSS 2

Tchia – Disponibile ora con DLSS 2

Smalland: Survive the Wilds – lancio in accesso anticipato con DLSS 2 domani (29 marzo).

Last of Us Part 1 – lanciato oggi con supporto DLSS 2 (28 marzo)

Gripper – questa settimana viene aggiornato con DLSS 2 (29 marzo)

DLSS Frame Generation ora disponibile per tutti gli sviluppatori

La scorsa settimana, in occasione della GDC, NVIDIA ha reso pubblicamente accessibile DLSS Frame Generation agli sviluppatori affinché possano integrarlo nei loro giochi e nelle loro applicazioni. Il lancio pubblico dei nostri plug-in DLSS Frame Generation consentirà a un numero ancora maggiore di sviluppatori di adottare la tecnologia frame-rate potenziata. DLSS Frame Generation è ora accessibile anche tramite NVIDIA Streamline, un framework aperto e multicanale che semplifica l'integrazione delle tecnologie di iper-risoluzione nei giochi e nelle applicazioni 3D.

Le comparazioni sulla qualità delle immagini migliora con i perfezionamenti dell'analisi video di NVIDIA ICAT NVIDIA Image Comparison & Analysis Tool (ICAT) aiuta chiunque ad analizzare rapidamente la qualità delle immagini compresi screenshots e video, inoltre funziona su qualsiasi PC Windows. Con l'ultimo aggiornamento, ora supportiamo i video anche in formato HEVC per il confronto e la possibilità di esportare le vostre analisi con formato video.

NVIDIA ICAT consente agli utenti di confrontare con facilità fino a 4 screenshots o video con sliders, affiancamenti e zoom pixel peeping.

