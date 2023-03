BENTORNATA BELLA STAGIONE

Le giornate si sono allungate, gli uccellini annunciano l'arrivo di un nuovo giorno con i loro canti, finalmente la bella stagione è arrivata. Per l'occasione, ecco una serie di accessori e giocattoli perfetti per passare delle piacevoli giornate all’aria aperta!





Per gli appassionati di stile, Loungefly presenta le nuove borse e portafogli a tema primaverile, tra cui quelle di Minnie Mouse, Hello Kitty e le Principesse Disney! La prima collezione richiama la dolce Minnie sotto forma di gelato, mentre la seconda presenta la dolce gattina in peluche e gingham. Realizzati in pelle vegana, sono gli accessori perfetti per completare gli outfit di questa bella stagione!





Per i più piccoli, Nerf propone le nuove Elite Junior. Un prodotto pensato e studiato apposta per i bambini dai 5 ai 7 anni, con un’impugnatura ergonomica adatta per le mani più piccole. Inoltre, anche il peso e la velocità di caricamento sono stati modificati per permetterne l’utilizzo a chiunque. Le sfide con i blaster Nerf sono un ottimo modo per incoraggiare i bambini e le bambine a fare movimento e per promuovere l’attività fisica all’aperto. Non resta, quindi, altro che preparare i dardi e lanciarsi in challenge mozzafiato!

Mondo Toys presenta i nuovi BioBall per giocare in compagnia nel rispetto dell’ambiente! Sono gli unici palloni realizzati con una nuova formula BIO priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile con quelle di origine vegetale proveniente da fonti naturali.



Inoltre, i palloni cuciti sono ideali per permettere ai bambini di muovere i primi passi nel mondo del calcio. Realizzati in PVC sono disponibili in più dimensioni e grammature.

Altre News per: bentornatabellastagione