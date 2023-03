Call of Duty: Mobile - Stagione 3: RUSH arriva il 30 marzo

Call of Duty: Mobile - Season 3: RUSH offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare50 livelli di ricompense attraverso il Battle Pass con una nuova gamma di contenuti gratuiti e premium, che comprendono operatori come Rivas - Neon e Darkwave, il fucile cecchino HDR, lo scorestreak Wheelson, progetti di armi, biglietti da visita, emblemi, punti Call of Duty® e molti altri, che verranno lanciato nel corso della nuova stagione!

Di seguito alcune delle principali novità diCall of Duty: Mobile - Season 3: RUSH in arrivo su Android e iOS:

Nuova mappa multiplayer, Rush : apparsa per la prima volta in Call of Duty®: Black Ops II, Rush si svolge all'interno di una struttura dedicata al paintball. Questa volta, però, i player non giocheranno con le tipiche palline di vernice da paintball.

: apparsa per la prima volta in Call of Duty®: Black Ops II, Rush si svolge all'interno di una struttura dedicata al paintball. Questa volta, però, i player non giocheranno con le tipiche palline di vernice da paintball. Nuovo sistema Safe House e nuova scorestreak : sarà possibile ammirare lo stile delle Safe House dei propri amici; inoltre, si potrà sfruttare in game una delle scorestreak più amate dai fan, il Wheelson, per colpire i nemici da lontano utilizzando il remote control.

: sarà possibile ammirare lo stile delle Safe House dei propri amici; inoltre, si potrà sfruttare in game una delle scorestreak più amate dai fan, il Wheelson, per colpire i nemici da lontano utilizzando il remote control. Nuove armi e accessori: sarà possibile impugnare il nuovo HDR, un fucile da cecchino VLK bolt-action, apparso per la prima volta in Call of Duty®: Modern Warfare®, e il nuovo accessorio GRD-11 per il fucile d'assalto CR56.

Sono inoltre previsti una serie di aggiornamenti e miglioramenti del gioco inCall of Duty: Mobile - Season 3: RUSH, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni, un evento a tema e altro ancora, che verrà rilasciato nel negozio al momento del lancio e nel corso della stagione.

