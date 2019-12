Lecce Genoa: orario d’inizio, tv, streaming. Probabili formazioni Serie A

LECCE-GENOA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 5 Lucioni, 2 Riccardi, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 77 Tachtsidis, 37 Majer; 11 Shakov; 10 Falco, 19 La Mantia. (22 Vigorito, 95 Bleve, 3 Vera, 6 Benzar, 17 Farias, 20 Dubickas, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 30 Babacar, 32 Lo Faso, 39 Dell’Orco, 85 Imbula). All.: Liverani. Squalificati: Lapadula, Rossettini. Diffidati: Lapadula, Lucioni, Majer, Petriccione. Indisponibili: Dumancic, Mancosu, Meccariello.





Genoa (4-2-3-1): 97 Radu, 18 Ghiglione, 17 Romero, 14 Biraschi, 4 Criscito, 20 Schone, 29 Cassata, 28 Agudelo, 21 Radovanovic, 17 Sturaro, 99 Pinamonti (93 Jandrei, 22 Marchetti, 5 Goldaniga, 32 Ankersen, 3 Barreca, 33 Pajac, 10 Gumus, 91 Saponara, 30 Favilli, 19 Pandev). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kouamè, Zapata, Lerager.





LECCE-GENOA: PROGRAMMA, ORARIO E TV

DOMENICA 8 DICEMBRE





Ore 12.30 Lecce-Genoa

Diretta televisiva su DAZN1 (canale 209 di Sky)

Diretta streaming su DAZN (su smart tv, pc, tablet e smartphone)

Domenica Immacolata dedicata al quindicesimo giorno diA di calcio 2019-2020. In campo nella partita di pranzo, allo Stadio Via del Mare, la sfida tra Lecce e Genova, particolarmente importante in termini di sicurezza, con due squadre nella seconda metà della classifica. Due squadre che giocano discretamente, ma fanno fatica a portare a casa i risultati: sarà importante raggiungere i tre punti sia per la band Liverani che per quella di Thiago Motta. Scopriamo insieme il programma e ledella partita.