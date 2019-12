Bologna Milan: orario d’inizio, tv, streaming. Probabili formazioni Serie A

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-MILAN





BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic





MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli





IL PROGRAMMA DI BOLOGNA-MILAN (domenica 8 dicembre)





Orario: 20.45





Diretta TV: Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky)





Diretta Streaming: SkyGo e NowTV

Milano visiterà Bologna con il rinvio di stasera alle 20.45. I rossoneri, che sono tornati da un bel pareggio con il successo del Napoli e del Parma, vogliono finalmente trovare un po 'di continuità, dopo un incubo iniziare la stagione. Il Bologna, da parte sua, dopo un periodo difficile è riuscito a trionfare sul Napoli la scorsa settimana, ma pochi giorni fa è stato spazzato via dall'Udinese in Coppa Italia, un sintomo che qualcosa è ancora sbagliato. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta TV su Sky SportA e insu SkyGo e NowTV.