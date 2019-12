Civitanova-Sada Cruzeiro: orario e programma tv Finale Mondiale per club 2019 volley

Oggi, 8 dicembre, si giocherà Civitanova-Sadadel campionatodi pallavolo maschile. A Betim (Brasile) le due squadre si batteranno per il titolo: da un lato la Lube che insegue il suo primo successo nella massima competizione internazionale, dall'altra i padroni di casa che puntano al quarto sigillo nel torneo. Le due squadre si sono già affrontate nel round robin in cui i campioni d'Europa hanno vinto con un netto 3-0 ma questa volta i campioni sudamericani sicuramente venderanno la loro pelle: sarà un gioco avvincente, emozionante, vibrante e aperto qualsiasi risultato.I ragazzi dell'allenatore Fefé De Giorgi inizieranno comunque con i favori della previsione ma dall'altra parte della rete troveranno un avversario di grande importanza che sicuramente ha i mezzi per creare diversi mal di testa ai campioni d'Italia. I cuochi vogliono chiudere un meraviglioso anno solare dopo aver vinto lo Scudetto e la Champions League, devi buttare il cuore sull'ostacolo per l'ultima volta anche se non sarà facile. Civitanova si concentrerà sulla classe di Osmany Juantorena e Yoandy Leal che saranno spinti da Bruninho anche pronto a sfruttare l'opposto Kamil Rychlicki, il centrale Robertlandy Simon e Mateusz Bieniek mentre dall'altra parte della rete ci saranno campioni sudamericani spinti da Evandro Guerra, Facundo Conte e Isac Santos.La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go. Alle 16.30pervolley maschile: Cucine Lube Civitanova vs Sada. Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).