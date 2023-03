ASUS annuncia promozioni sulla linea TUF Gaming

ASUS annuncia due imperdibili promozioni dedicate al mondo TUF Gaming per tutti quanti volgiamo rinnovare o completare il proprio setup: un ricco Cash Back, valido su numerose Schede Madri, Schede Video, Dissipatori AIO, Alimentatori e Chassis oltre che su tante soluzioni di Networking e Monitor gaming, con in più la possibilità di ricevere anche un esclusivo regalo all’acquisto di un nuovo Router, Monitor o Scheda Madre della stessa serie.

Quanti già apprezzano i prodotti della serie TUF Gaming potranno approfittare di una speciale promozione Cash Back su un’ampia selezione di componenti e accessori per rinnovare o arricchire la propria postazione di gioco ed elevare l’esperienza d’uso: disponibili diversi modelli diSchede Madri, Schede Video, Monitor, Router e Sistemi Mesh, Monitor Gaming e molto altro ancora.

Gli appassionati di gaming potranno quindi fare un upgrade del proprio PC acquistando una scheda madreTUF Gaming Z790 con un rimborso del valore fino a 40€ o una scheda video come laTUF Gaming RX 7900 XT OC Edition o una TUF Gaming RTX 4080 OC Edition con un cash back fino a 100€.

Per quanti sono alla ricerca di un monitor performante e adatto anche ad intense sessioni di gioco e non solo, ASUS propone moltissime soluzioni top di gamma, tra cui i modelli TUF Gaming VG28UQL1A e TUF Gaming VG30VQL1A, eccellenti sia per l’uso su PC che su console, con rimborsi aggiuntivi fino a 40€.

I prodotti potranno essere acquistati direttamente sul sito ASUS eShop e presso i moltissimi altri Rivenditori aderenti all’iniziativa. Gli utenti che acquistano uno dei prodotti eleggibili entro il 27 aprile 2023 potranno riscattare il Cash Back registrando le informazioni richieste e caricando la propria fattura o documento d’acquisto a partire dal 30 marzo fino all’11 maggio 2023. Dopo un breve controllo, gli utenti potranno ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto bancario.

Gli utenti potranno inoltre scegliere se richiedere il cash back individualmente su uno o più prodotti elencati oppure approfittare della stessa promo per l’acquisto di un PC completo, a partire da una delle Build TUF Gaming proposte e appositamente realizzate da uno dei Partner Certificati ASUS aderenti all’iniziativa:

TUF Gaming PC Build 1

Scheda Madre

TUF GAMING Z790-PLUS WIFI

Scheda Video

TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING

Dissipater AIO

ROG RYUO III 360 ARGB

Alimentatore

TUF GAMING GOLD 850W

Chassis

GT502 TUF GAMING CASE TEMPERED GLASS

Rimborso totale

215 €



TUF Gaming PC Build 2